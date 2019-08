Jaime Bayly sobre miedo de los heterosexuales a experimentar: “No tienen idea del placer que se pierden”

Jaime Bayly ofreció una entrevista en la que habló abiertamente acerca de su bisexualidad y del miedo que tienen muchos hombres heterosexuales a experimentar.

Al inicio de la conversación, el polémico periodista dijo que en base a su experiencia personal puede asegurar que no es lo mismo estar en una relación íntima con una mujer que en una con un hombre.

En este sentido, Bayly dijo que cuando está con un hombre se siento como “una auténtica señora”.

Jaime Bayly

"Es distinto. Cuando yo estoy con una mujer me gusta ser el hombre, cuando estoy con un hombre me gusta ser la mujer. Yo no puedo ser un hombre con el hombre y una mujer con la mujer. Si estoy con un hombre soy una auténtica señora”, expresó.

El conductor de televisión aseguró no le molesta para nada tocar este tema y luego indicó que existen hombres heterosexuales que se limitan a vivir experiencias sexuales tradicionales.

“Hay muchos heterosexuales que no saben lo que se pierden. Es cuestión de tener un poquito de audacia y jugar creativa e ingeniosamente”, comentó.

Jaime Bayly señaló además que el temor que tienen los hombres heterosexuales a experimentar se debe a lo que pueda pensar la gente sobre ellos. “Yo creo que mucho es ‘qué van a pensar’, incluso algunos no se animan a decirle a su pareja”, refirió.

Como se recuerda, Jaime Bayly, quien está casado y tiene una hija con la escritora Silvia Núñez del Arco, se ha declarado abiertamente bisexual. El escritor y periodista peruano tuvo una relación de 7 años con el también escritor argentino Luis Corbacho.

El famoso ‘Niño terrible’ también estuvo casado con Sandra Masías entre 1993 y 1997. Fruto de esta relación nacieron sus dos hijas mayores.