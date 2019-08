Said Palao a Patricio Parodi tras reclamos en EEG: “Tú eres la llorona”

Patricio Parodi y Said Palao protagonizaron un tenso enfrentamiento en la última edición de “Esto es Guerra” luego de que Gian Piero Díaz reclamara por una falta que cometieron ‘Los Guerreros’.

Luego de que Gian Piero Díaz asegurara que Jota Benz tenía el pie adelantado al inicio de la competencia que acababa de ganar, Patricio Parodi se mostró un tanto confundido. “Piero, te juro que no te entiendo. Una cosa es lo que tú nos dices a nosotros tras los camerinos y otra aquí”, dijo.

Ante ello, el conductor y defensor de ‘Los combatientes’ aseguró que eran ‘Los Guerreros’ quienes continuaban reclamando sin justificación.

“Lamentablemente ustedes lo siguen haciendo y ya empezaron. En el camerino yo te dije ‘si, bueno, dejemos de reclamar tonterías y nos dimos la mano y sigues reclamando tonterías”, aseveró enfáticamente.

En este momento, Said Palao tomó el micrófono y también arremetió contra Patricio Parodi. “La vez pasada empezaste a reclamar tonterías. Ustedes pueden empezar a reclamar tonterías, pero cuando nosotros empezamos a reclamar lo mismo que ustedes, dicen ‘Ajá, esto va a seguir así’. Si no quieren que siga así no empiecen”, manifestó.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que luego de ello el ‘combatiente’ lanzara un fuerte comentario contra su contrincante. “Tú eres la llorona, nadie más”, le dijo.

Este hecho generó indignación en los competidores y conductores, por lo que le solicitaron al modelo no usar calificativos al expresarse.

Lejos de incomodarse por las declaraciones de Said Palao en “Esto es Guerra”, Patricio Parodi se mostró tranquilo y le dio una contundente respuesta al hermano de Austin Palao.

“Said tiene esa costumbre de poner calificativos a las personas cuando está peleando. No puede discutir con altura”, acotó el novio de Flavia Laos.

Luego de ello, Gian Piero Díaz y Mathías Brivio continuaron enfrentándose por la supuesta infracción. Finalmente, transmitieron el video donde se comprobó que sí hubo una falta por parte de Jota Benz.