Ella Baila Sola llega para el 90´s Fest

El dúo español Ella Baila sola, confirmó su presencia en la máquina del tiempo del 90′s FEST a realizarse el próximo 5 de Octubre en la Explanada del Parque de la Exposición.

Marta Botia y Virginia Moss, están de vuelta y con un disco bajo el brazo que conserva toda la esencia de Ella Baila Sola, pero con un sonido renovado. El CD lleva por nombre “Imanes en la nevera” y ya tiene su primer single “Voy” estrenado el año pasado. Aunque, claro, durante el 90′s Fest, sus integrantes también tocarán temas clásicos como “Lo echamos a suerte”, “Amores de Barra” o “Despídete”,

PUEDES VER Pedro Suárez-Vértiz: “A mis 50 años empecé de nuevo”

Ella Baila Sola se convierte en la sorpresa de una cartelera nostálgica que también incluye a la mexicana Fey, con temas como “Azúcar Amargo”, “Muévelo”, “Media Naranja” y “Subidón”. Con ella, se suma Daniel René, (ex MDO), esta vez en su etapa como solista, con canciones como “No puedo olvidarme de ti”, y de su nuevo disco "Name is I”, del cual ya ha lanzado los singles: “Así”, “Superficial” , “Echo” y “Nothing, Nothing”.

Por Perú, subirá a la tarima del 90′s Fest el grupo Torbellino con Marco Zunino, Daniela Sarfati, las Hermanas Bárbara y Fiorella Cayo y Gabriel Calvo quienes interpretarán el repertorio que los consagró y que incluye temas como “Poco a Poco”, “Sólamente tú”, “El Corazón de la ciudad”, “Boulevard”, entre otros hits. Las entradas están disponibles en www.joinnus.com.