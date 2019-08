La muerte de Michael Jackson y las teorías alrededor de su fallecimiento

Para muchos es considerado como uno de los artistas más icónicos de los últimos tiempos. Michael Jackson nació un 29 de agosto de 1958 y hoy cumpliría 61 años, pero una intoxicación aguda por consumo de analgésicos terminó con la vida del 'Rey del Pop’ un 25 de junio de 2009.

Sin embargo, tras 10 años de la desaparición del cantante, algunos de sus fanáticos aún no dan por sentada su muerte, creando múltiples teorías desde las que apuntan a que fingió su fallecimiento y los que afirman que fue asesinado.

Apenas un día antes de su desceso, Michael Jackson se preparaba para un concierto que daría en la O2 Arena de Londres el 13 de julio de 2009. Esto, sumado a que se conociera que tenía preparado iniciar una gira con 50 presentaciones, hizo que muchos de sus seguidores dudaran de qué tan mal se encontraba de salud, creyendo que su muerte se debió a agentes externos.

Lo que sí es cierto y comprobado es que el ‘Rey del Pop’ falleció a causa de una intoxicación profunda, producto de la suministración de propofol y benzodiazepina, aproximadamente al mediodía en su casa en el barrio de Holmby Hills de Bel-Air, Los Ángeles, California.

Su médico le realizó en vano una reanimación cardiopulmonar y llamó al 911 para su atención. Jackson fue trasladado por los paramédicos y fue declarado muerto en el hospital Ronald Reagan, ante el pesar de sus seguidores, quienes se enteraron de la noticia a través de TMZ, primer medio en informar la noticia del deceso del artista.

La muerte de Jackson enlutenció a sus seguidores

¿Michael Jackson fue asesinado?

Las teorías de que el ‘Rey del Pop’ fue realmente asesinado, iniciaron desde el día después de su muerte, pero no fue hasta que se estrenó el documental Killing Michael Jackson (2018) cuando alcanzó notoriedad.

El trabajo obtuvo declaraciones de los policías que entraron la habitación del artista el día de su muerte, y que aseguraban que el lugar no “parecía adecuado para ningún tipo de tratamiento médico”. Además, agregaron que encontraron ahí una bolsa repleta de medicamentos.

A esto se sumó que el análisis forense advirtió que en el estómago de Jackson se halló propofol, una medicamento que debía ser administrado por intravenosa y no vía oral. Esto fue considerado como un “indicio de homicidio", al cual se sumó que la dosis fue de 180 miligramos y no 25 como aseguró el doctor de cabecera de la estrella, Conrad Murray.

El artista fue encontrado inconsciente en su casa en Los Ángeles y fue trasladado sin vida a un hospital.

Asimismo, aclaran que en un inicio el médico no apoyó al equipo de urgencias que atendió a Jackson y que omitió información sobre lo que había consumido. Uno de los guardaespaldas de la estrella declaró que Murray le pidió que se deshiciera de los restos de “un medicamento blanco”, aparentemente el propofol.

Gente cercana al ‘Rey del Pop’ aseguraron que el artista, a través de llamadas telefónicas, advertía de que algo malo podía pasarle. “Puede haber un grupo de personas que no me quieren más aquí”, se escuchan en uno de los audios, que, valga la aclaración, hasta la fecha no ha podido ser comprobado como auténtico.

Lo que sí se pudo determinar es que Conrad Murray mantuvo once llamadas a dos teléfonos diferentes y envío múltiples mensajes de texto durante el fallecimiento de Michael Jackson, hecho que genera hasta la fecha suspicacia, al no saber con quién se comunicó el doctor.

¿Michael Jackson sigue vivo?

Si bien la noticia de la muerte del ídolo del pop tomó por sorpresa a sus seguidores, un gran número de estos cree que fingió su fallecimiento y se basan en situaciones como su traslado en ambulancia al hospital y su funeral para sustentar su posición.

Según los seguidores de esta teoría, la ambulancia en que fue trasladado Jackson no tenía la sirena de urgencia puesta, cuando normalmente es activada al tratarse del traslado de un herido. Inclusive afirman que las fotografías dan cuenta de que el vehículo tenía lunas polarizadas.

Fanáticos utilizan la ambulancia donde fue trasladado Michael Jackson para dar por cierta la versión de una muerte fingida.

Con respecto al funeral, señalan que su ataúd nunca fue abierto, lo que imposibilitó que se pueda ver el cuerpo del cantante; a pesar de que se sabe que esta fue una decisión tomada por la familia. Finalmente, aseguran que informes del médico de Jackson dan cuenta de que gozaba de buena salud.

¿Michael Jackson se suicidó?

Finalmente, existe un grupo de seguidores del artista que aseguran que Jackson decidió suicidarse, al no poder afrontar los problemas legales que tuvo por las acusaciones de abuso sexual a los que fue sometido desde la década de los 90.

Esta versión apunta a que el ‘Rey del Pop’ se inyectó él mismo una sobredosis de sedantes para dormir, analgésicos que eran comúnmente utilizados por el músico y que efectivamente fue encontrado en grandes dimensiones en su cuerpo al momento de su fallecimiento.

Esta hipótesis ha sido también apoyada por los abogados del doctor de cabecera de Jackson, Conrad Murray, quienes insisten en que el médico solo administró 25 gramos de propofol y el resto fue inyectado por el mismo artista. Como se sabe, la defensa no fue aceptada por los jueces, quienes sentenciaron al galeno por el delito de homicidio involuntario.

La defensa de Conrad Murray afirma que el 'Rey del Pop' cometió suicidio