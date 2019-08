Edwin Sierra sorprende al revelar cómo es su relación actual con Milena Zárate

Edwin Sierra estuvo en el lanzamiento de su nueva película “¿Mi novia es él?”, donde habló acerca de su vida sentimental y también de la relación que tiene con su expareja Milena Zárate.

Al ser consultado sobre la reconciliación de Milena Zárate y Greysi Ortega, quienes sorprendieron al revelar que se encuentran trabajando juntas, el cómico prefirió no opinar sobre el tema y se limitó a decir que solo hablaría de la película.

Sin embargo, cuando le preguntaron si existía una buena relación de padres entre él y la colombiana, el artista sorprendió al responder "Bueno, sí".

Luego, se emocionó al hablar acerca del vínculo que tiene con su hija. "Yo amo mucho a mi hija. Ella me adora también. Es una relación muy bonita", expresó.

Milena Zárate y Edwin Sierra

Edwin Sierra aseguró además que lleva una buena relación con Milena Zárate por el bien de su niña. “La (relación) de padres es la de padres responsables. Ambos queremos lo mejor para nuestra hija”, afirmó.

Por otro lado, el cómico se refirió al romance que vive con la modelo Pilar Gasca. El artista halagó a su pareja, dejando claro que viene atravesando por un muy buen momento en su vida sentimental.

"Me siento feliz con ella. Es una muchacha muy buena trabajadora. La persona que te hace pisar tierra también. Uno se puede emocionar, se puede desubicar. Es propio de los seres humanos, pero en ese sentido me pone ahí", manifestó.

Milena Zárate responde a novia de Edwin Sierra tras recibir insultos

La modelo Pilar Gasca compartió en Instagram una serie de comentarios como "20 años de diferencia de edad y maldad", "Supérame fea, abuela, desquisiada, manipuladora y tarada".

Tras enterarse de ello, Milena Zárate publicó los insultos en la misma red social, junto al siguiente mensaje:

“La vida y los años me han enseñado que lo que la otra persona diga de ti refleja más de ella que de ti. Yo no me siento aludida, porque no creo ser tan importante para esta persona. Pero si estas lindas palabras son dirigidas a mí voy a contribuir a tan hueco gesto, perdón”.