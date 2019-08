Daddy Yankee: Esposa del reggaetonero revela los secretos de su pérdida de peso

Mireddys González, esposa del reggaetonero Daddy Yankee, no acostumbra a compartir imágenes y publicar sobre su día a día. Sin embargo, esta vez hizo una excepción y reveló un secreto hacia sus cientos de miles de seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la cónyugue del cantante, hizo público su satisfacción tras haber perdido 20 libras (casi 10 kilos) en los últimos meses.

Según comenta, le faltan 7 para llegar al objetivo que se propuso y, aunque no es muy amante del deporte, lo que influyó en la reducción de peso fue en su alimentación.

"Ustedes también pueden.... y recuerden que todavia me faltan 7lbs por bajar sin ejercicios porque no me gustan", escribió en el texto que acompaña la imagen en una de sus publicaciones.

Desde febrero, Mireddys González expuso que viene siguiendo la dieta del ‘Keto Low Carb’ (baja en carbohidratos), el cual ha dejado fuera de sus comidas alimentos como el pan y los refrescos.

En su publicación, cuenta también sobre algunos trucos para no comer de más. “Cuando me da ansiedad de comer me bebo una taza de café negro con azúcar morena, ya que el café a mí me funciona como supresor de apetito y a la vez me quita la ansiedad de los dulces”, reveló.

En otra de sus publicaciones, compartió su triunfo. "Oficialmente ya son 20 libras menos. Me faltan 7", confesó.

¿Cómo es la relación entre Mireddys González y Daddy Yankee?

El 'Big Boss’ ha dejado en claro, en declaraciones públicas, que están tan enamorado de la madre de sus hijos desde el primer día que se conocieron. Él, cariñosamente la llama “La jefa” y lleva más de 20 años de feliz unión.

