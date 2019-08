Coto Hernández deja fuerte mensaje tras difundirse video privado con Yahaira

Coto Hernández y Yahaira Plasencia siguen en boca de todos luego que Magaly Medina difundiera un video íntimo, no sexual, de la pareja. Según dicho informe, la cantante y el modelo habrían estado saliendo antes que oficializara su nueva amistad con Jefferson Farfán.

A través de Facebook y YouTube, el video íntimo de la amiga de Jefferson farfán y el bailarín costarricense se ha hecho viral en pocas horas de haberse publicado en la cuenta oficial del conocido 'fanpage’ peruano.

No obstante, luego que se conociera de la existencia de dicho material audiovisual de la salsera con el modelo, Coto Hernández utilizó su perfil autorizado de Instagram para dejar un video acompañado con un peculiar mensaje.

“Me he comido lo que he comido y lo que he querido. El que peca y reza, empata”, se aprecia el texto del costarricense, quien acompañó el mensaje junto a emoticones de ‘diablito’ y ‘fuego’.

Tras el mensaje, diversos usuarios de redes sociales y admiradores del amigo de Yahaira Plasencia se han pronunciado sobre el particular.

“Te comiste buenos C$%&# por lo que entiendo”, “¡Qué lindo eres Coto! Pero como te vas a meter con la Yahaira”, “Coto, mi hermana muere por ti, pero le dio una ataque cardíaco cuando vio tu video con la montrua de la Yahaira”, “Me he comido lo que he querido Jajaja. Esa indirecta bien directa para la Yahaira”, “Te comiste la comida de la ‘Foca’. Coto eres una rata asquerosa”, se leen algunos mensajes que le dejaron al bailarín.

Algunos aseguran que el peculiar mensaje que dejó Coto Hernández ha sido una indirecta para Jefferson Farfán, haciendo alusión al video íntimo que se ha viralizado en redes sociales.