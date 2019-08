Angie Arizaga y Nicola Porcella llegan a acuerdo sobre su relación tras agresión

Resentido con amigos en común. El popular ‘Zorro Zupe’ reveló detalles de la separación de Nicola Porcella y Angie Arizaga luego del escándalo por agresión verbal que expuso el programa de Magaly Medina en ATV.

El chico reality Nicola Porcella y Angie Arizaga tomaron importante decisión sobre su relación con la que sorprenderán a más de uno.

Luego de presentar un informe en el que Angie Arizaga confirma su salida de América TV luego de protagonizar una criticada escena fuera de una discoteca, el amigo de los chicos reality sorprendió en “Válgame Dios” con una curiosa declaración.

Cuando le preguntaron sobre la relación que mantienen, él dejó en claro que durante una conversación con Nicola Porcella pudo comprobar que ellos han decidido no tener ningún tipo de comunicación, por lo que han optado por bloquearse de las redes sociales y contactos del celular.

Además, el ‘Zorro Zupe’ explicó que si ellos quieren comunicarse, van a encontrar la forma de hacerlo, pese a que él no recomienda que Angie Arizaga y el chico reality retomen su relación, amorosa o amical.

“Yo el domingo estuve con él en la noche. Sí, hablamos de ella, era inevitable no hablar de ella. No tienen comunicación y yo sí me di cuenta que se tienen bloqueados. Igual, cuando te quieres comunicar con alguien, mandas hasta señales de humo. Por el bien de ambos no se tienen que buscar”.

Nicola Porcella abandona la TV y se va del país

En el programa “Válgame Dios”, el ‘Zorro Zupe’ expresó que Nicola Porcella olvidará el escándalo por agresión verbal a Angie Arizaga en un viaje familiar que realizará en los próximos días.

Añadió que su amigo le ha pedido que no revele cuál es el destino que ha elegido para hacer su viaje, por el bien de su tranquilidad, la cual está buscando tras ser retirado de América TV por las agresivas escenas que protagonizó dentro y fuera de una discoteca.

Angie Arizaga renuncia a América TV

La popular chica reality Angie Arizaga escribió un extenso mensaje en Instagram con el que anunciaba su salida indefinida del canal América TV.

Ella ha puesto un alto a su trabajo en los programas “Esto es guerra” y “Sí va a salir” sin dar mayor explicación tras la agresión verbal que sufrió por parte de su expareja Nicola Porcella.

“He tomado la decisión de que, lo más importante para mí es ser feliz. Quiero dejar lo sucedido en el pasado. Pero eso no quiere decir que no esté trabajando en mi crecimiento personal. Lo mejor que puedo hacer ahora es descansar y recargar energías para volver a hacer lo que más me gusta”, escribió en Instagram.

Angie Arizaga en Instagram