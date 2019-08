The Strokes encabeza cartel de Vivo X el Rock

Uno de los grandes eventos musicales del año, el festival Vivo X el Rock, anunció el cartel de artistas que participarán en el evento que se llevará a cabo el 23 de noviembre en el estadio de San Marcos.

La lista de este año estará encabezada por los internacionales The Strokes e Interpol, bandas neoyorkinas que llegan por primera vez al Perú; Bullet For My Valentine, así como, Slipknot (quienes se presentarán por segunda vez en nuestro país).

En esta undécima edición del festival, también se harán presentes el rockero argentino Fito Paéz, así como sus compatriotas El mató a un policía motorizado, Carajo, A.N.I.M.A.L. Y 2 Minutos.

Por su parte, Colombia estará representada por Don Tetto, mientras que desde España llegará Mago de Oz.

El DJ internacional invitado de este año es el holandés Don Diablo, una de las estrellas más grandes de la música electrónica en la actualidad.

La edición 2019 de Vivo X el Rock presentará un gran cambio, según los organizadores, “por su apertura a otros géneros musicales y por la inclusión de bandas de provincia, apoyando así a la descentralización”.

Es por eso, que el festival contará con la presencia de artistas nacionales tan diversos, entre ellos, representantes de la cumbia como el grupo Los Mirlos, Deyvis Orosco o Armonía 10.

También estará la estrella de Youtube Wendy Sulca así como la orquesta de salsa Hey hey Camaguey junto a grupos como We The Lion, Difonía, Amén, Barrio Calavera, Ni voz ni voto, Laguna Pai, Kanaku y el Tigre, Lima Sound System, entre otros.

Este año el evento contará con cuatro escenarios repartidos dentro del estadio (zona estelar), uno en la explanada del estadio sanmarquino y otro en su campo alterno, así como dos domos, uno para bandas emergentes y otro para música electrónica y hip-hop.

También se realizará la popular Batalla de los gallos.

Las entradas para asistir a Vivo X el Rock están a la venta a S/ 119 en todos los módulos de Teleticket.