Taylor Swift es la cantante femenina mejor pagada del mundo según Forbes [FOTOS]

Los éxitos en la carrera musical de Taylor Swift continúan. La cantante es considerada la artista femenina mejor pagada en la industria de la música según Forbes.

La intérprete de “Shake it off” acumuló 185 millones de dólares durante el 2018 y la primera mitad del año 2019 con su gira “Reputation”, su contrato con Republic Records y las ventas de “Lover”, su más reciente disco.

Taylor Swift superó a Beyoncé, quien recaudó 81 millones de dólares. La autora de “You Belong with me” recorrió varios países promocionando su séptimo álbum, del cual destaca el tema “Look What You Made Me Do”.

Con el tour ganó más de 266 millones de dólares, marcando un récord en Estados Unidos. “Reputation” es la mejor gira de la cantante.

En los MTV Video Music Awards 2019, Taylor ganó en las categorías “Mejor video del año” y “Video for good” por “You need to calm down”.

Taylor Swift en los VMA 2019.

Lista completa de las artistas femeninas mejor pagadas de 2019

- Taylor Swift: 185 millones de dólares

- Beyoncé: 81 millones de dólares, los cuales obtuvo de su gira “On the run II” junto a Jay-Z, su álbum en vivo “Homecoming” y el especial de Netflix.

- Rihanna: 62 millones de dólares

- Katy Perry: 57.7 millones de dólares

- Pink: 57 millones de dólares

- Ariana Grande: 48 millones de dólares

- Jennifer Lopez: 43 millones de dólares

- Lady Gaga: 39.5 millones de dólares

- Celine Dion: 37.5 millones de dólares

- Shakira: 35 millones de dólares