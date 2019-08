Critican a Rosalía por haber ganado como artista “latino” en los VMAs

Rosalía, la cantante de origen catalán, viene arrasando en Europa, América Latina y los Estados Unidos; muestra de ello es haberse llevado dos astronautas en la última gala de los MTV Video Music Awards por la canción “Con Altura” en colaboración con el reggaetornero J Balvin. Sin embargo, muchos han cuestionado a la intérprete si es que, debido a su procedencia ibérica, merecía estar en la categoría “Mejor Video Latino”.

Rosalía apareció en el escenario del Prudential Center de New Jersey donde interpretó en vivo los temas “A ningún hombre”, “Yo x ti, tu x mi” (con Ozuna) y “Aute Cuture”. La catalana ganó en las categorías de Mejor Video Latino y Mejor Coreografía con J Balvin por la canción “Con Altura.

Rosalía se presentó en vivo en los VMAs.

Rosalía gana en los VMAs

En cuanto a su premio por Mejor Coreografía no existe mayor problema, pero sí por Mejor Video Latino ya que muchos cuestionan que Rosalía integre esta categoría siendo ella obviamente europea, en un rubro donde se encontraban intérpretes de esta parte del mundo como Anuel AA, Karol G, Maluma, Daddy Yankee o Ban Bunny.

Pero hay otras voces que afirman que “Con Altura” sí califica al tener componente latino en J Balvin como artista invitado y tocar el género urbano que en esta parte del mundo ha tenido un desarrollo particular.

Rosalía es una cantante española de origen catalán.

Sin embargo, otros aseguran que, así como Rosalía, otros artistas latinoamericanos vienen realizando colaboraciones con cantantes angloparlantes como Daddy Yankee junto a Snow en “Con Calma”, Bad Bunny junto al canadiense Drake con “Mia”, o el propio J Balvin al lado del estadounidense Benny Blanco en “I Can´t get Enouth”, donde también se encuentra Selena Gómez.

Rosalía y las diferencias culturales con América Latina

Pero otros insisten en que las raíces catalanas de Rosalía generan que no solo existan una amplia diferencia cultura, sino también una brecha geográfica con un vasto océano que la separa del resto de artistas latinoamericanos.

Una reflexión sobre Rosalía y su música

Lo que queda claro es que quien menos tiene la culpa de su nominación como Mejor Video Latino en los últimos MTV Video Music Awards es la propia Rosalía. El periodista Billie Nilles lo describe de manera perfecta así:

“En un país como Estados Unidos, donde nos encanta agrupar perezosamente a todas las personas de habla hispana bajo una misma categoría cuando se habla de música (y de la mayoría de las cosas, si somos honestos) ¿Dónde colocamos a alguien como Rosalía?”

Rosalía ganó en los VMAs por Mejor Coreografía y Mejor Video Latino.

Rosalía define si es artista “latina”

En mayo pasado, el magazine “The Fader” entrevistó a Rosalía y le hizo la pregunta si se sentía identificada con la música latina, a lo que la catalana respondió sin aspavientos:

“Si la música latina es hecha en español, entonces mi música es parte de la música latina. Pero, si digo que soy una artista latina eso no es correcto ¿verdad? Soy parte de una generación que está haciendo música en español. Entonces, no sé, en ese sentido yo prefiero que otros decidan si estoy incluida o no en esa categoría”.

Rosalía y J Balvin colaboraron en la canción "Con Altura".

En Cataluña piden una nueva categorización

Finalmente, el diario “Sport” (de Cataluña, España) rescató lo siguiente tras referirse al polémico galardón entregado a Rosalía por su canción “Con Altura”:

“Si se cambiase la palabra ‘latino’ por ‘habla hispana’, un término que engloba tanto a personas de Latinoamérica como de España, sin hacer discriminación a ninguno y tratándose por igual a los cantantes, actores y demás estrellas del mismo habla. Así, nadie podría reprocharle a Rosalía el haber ganado un premio en la categoría de música en español”.