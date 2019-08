Lucero cumple 50 años y asegura que se siente orgullosa de sus arrugas

La cantante mexicano Lucero, quien actualmente sigue vigente con su carrera, cumple este jueves 29 de agosto 50 años de vida.

Para la expareja de Mijares no es ningún problemas llegar al medio siglo, pues se mostró orgullosa del paso del tiempo en su cuerpo.

PUEDES VER: Lucero lanza disco en portugués

En una reciente entrevista con Reforma, Lucero contó que se siente bien con la madurez y acepta las arrugas sin problemas, pues considera que cada persona debe aprender a quererse y aceptar la edad que tiene.

Lucero tiene dos hijos: José y Lucero

"Pienso que actualmente se ha dado mucha importancia en el físico, sobre todo en los famosos. Hay mucha expectativa en ¿cómo se ven las artistas?, ¿cómo se mantienen?, ¿quién se opera y quién no?, ¿quién tiene bótox y por qué?... Y unas tienen de más y así", contó la mexicana.

“Me gusta el contenido que tengo y que he ido coleccionando, recolectando a lo largo de estos años (...) Mi madurez y las cosas que he aprendido, todo por lo que he pasado... Lo que he vivido en todos los aspectos; mis hijos, que están creciendo increíblemente bien y sanos en todos los aspectos. Eso me hace sentir muy bien”, agregó la intérprete de “Electricidad".

Asimismo, Lucero resaltó que para ella es algo complicado intentar aparentar ser alguien menor, pues, todo el mundo sabe que ella empezó desde muy joven en el mundo del espectáculo. Además, aseguró que se encuentra satisfecha con sus años.

“Las personas deben representar la edad que tienen. No me quiero ver de 20, 30 ni 40. Me quiero ver de los años que tengo. Para mí, tener 50 años es difícil de esconder porque todos saben que empecé en el 80, como que no me puedo quitar la edad así de un plumazo y no tendría por qué”, mencionó Lucero.

Lucero se muestra activa en redes sociales.

La artista también mencionó que no es fan de los retoques y aceptó lo efectos del paso del tiempo. "A mí me gusta más verme natural. Tengo arrugas, es normal. Creo que a los 50 años no existe ni una sola persona que no tenga arrugas, a menos que sea por un exceso de bótox, pero tampoco se ve bonito, a mi gusto personal”.

Lucero se niega a realizarse retoques

Lucero se sinceró con respecto a los retoques estéticos. Ella mencionó que espera prolongar ese procedimiento para mejorar su apariencia y retroceder el paso del tiempo.

“Espero llegar a más años sin tener que realizarme ninguna cirugía o retoque. No sé si más adelante cambie de opinión. Me siento bien como me veo”, aseguró