Juan Gabriel y Rocío Dúrcal: historia del triángulo amoroso que terminó con su amistad

El amor y desamor de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal traspasó los escenarios y sus miles de seguidores en el mundo fueron testigos de sus constantes reconciliaciones públicas. Sin embargo, los fallecidos cantantes nunca revelaron los verdaderos motivos de su alejamiento y se llevaron a la tumba su secreto mayor guardado.

Sin embargo, este secreto fue revelado por la hija menor de la estrella española, Shaila Dúrcal, quien decidió acabar con los rumores para el programa RTVE en agosto de 2018 y abordó las intimidades de la familia Dúrcal Morales.

En declaraciones para RTVE, la hija de Rocío Dúrcal terminó confirmando el secreto que desde hace muchos años era solo rumor de pasillo. “Mi madre se empezó a enfadar porque una vez (Juan Gabriel) mandó a alguien a espiar el vestuario de mi madre y ella siempre cuidaba mucho esos detalles. Luego, él mandó a hacerse una copia igual que el vestido de ella y ahí se estropeó la relación”, narró Shaila Durcal al inicio de su entrevista.

Además, reveló que el “Divo de Juárez” tenía una obsesión con la española. “Era como una fascinación de que quería ser como ella. Entonces, él (Juan Gabriel) luego comenzó a cantar las canciones escritas por él y que había hecho famosas mi madre. Empezó a obsesionarse un poquito en ese sentido de cómo vivía (ella)”, contó.

La hija menor de Dúrcal, también comentó que el mexicano no se acercó a su madre cuando la española estaba enferma. “Él estaba ya más acercado a Isabel Pantoja y cuando venía a España iba a ver a la Pantoja y no a mi madre. Se murió mi madre y al mes y medio estaba Juan Gabriel haciendo un homenaje a ella. Entonces, ahora si haces homenajes y no hablas con ella”, señaló.

Juan Gabriel y Rocío Dúrcal: ¿Triángulo amoroso?

El historial de Juan Gabriel también estuvo marcado por un supuesto triángulo amoroso entre Rocío Dúrcal y el que fuera su marido, Junior.

Juan Gabriel

Fue en 1997 cuando iniciaron las sospechas de un “amor prohibido” por parte de Juan Gabriel hacia el esposo de Rocío Dúrcal. En ese entonces, "El Divo de Juárez” y la española regresaron a los escenarios, pero volvieron a distanciarse por discrepancias personales.

Rocío Dúrcal lamentó la pérdida de su amistad, pero para ese entonces no había explicado los detalles que originaron sus problemas.

Juan Gabriel

En 2008, el exasistente y abogado de de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, sorprendió al mundo al dar a conocer en una publicación titulada “Juan Gabriel y Yo”, que las razones por el distanciamiento entre Rocío y el cantante se debían a una supuesta infidelidad de su entonces esposo Junior con el mexicano, que era homosexual.

Además, la polémica publicación también aseguraba que uno de los episodios más penosos para Rocío fue haber encontrado a Juan Gabriel en la cama con Junior.

Juan Gabriel

Juan Gabriel y Rocío Dúrcal cuando eran amigos

Rocío Dúrcal y la vez que habló de su distanciamiento con Juan Gabriel en “El show de Cristina”