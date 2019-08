Juan Gabriel y los rumores que rondan sobre su muerte

El 28 de agosto de 2016, el mundo de la música lloró la muerte Juan Gabriel, quien en su larga trayectoria consiguió grandes éxitos, fama, el cariño de millones de fans y, también escándalos.

Tras el fallecimiento del ‘Divo de Juárez’, su nombre aún sigue dando de qué hablar por diversos temas, pero, sobre todo, por teorías que aseguran que el cantante mexicano aún sigue con vida.

Fue Joaquín Muñoz, un exrepresentante de Juan Gabriel, quien empezó con las especulaciones sobre la presunta situación del intérprete de “Querida”.

Juan Gabriel

Muñoz dijo inicialmente que, Alberto Aguilera Valadez, nombre real de artista, reaparecería a mediados de diciembre de 2018. “Vamos a aparecer los dos. Él no puede estar muerto en vida”, contó en aquella vez.

Al poco tiempo, el mismo sujeto aseguró que el artista volvería el 7 de enero de este año, con motivo de su cumpleaños.

Ante sus dos fallas, Joaquín Muñoz mencionó que Juan Gabriel, finalmente, saldrá otra vez al mundo el próximo 16 de septiembre.

“Este libro (‘Juan Gabriel y yo’) es la muestra de que Juan Gabriel sigue vivo, en el libro vienen cientos de correos electrónicos en los que me he escrito con Juan Gabriel últimamente. Él no ha muerto, el sigue vivo a pesar de que mucha gente no lo puede creer. Él dará las verdaderas razones de por qué fingió su muerte”, comentó Muñoz.

Por su parte, el pianista Pepe Zavala, quien trabajó con Juan Gabriel, señaló que el ‘Divo de Juárez’ no murió, pues nunca vio el cuerpo.

“Siento que está vivo. Número uno: nunca lo vimos. Número 2: Lo que nos comentaba después de los conciertos, que se iba a ir a un lugar, que nunca lo íbamos a encontrar, esas eran sus palabras y no lo dijo una vez, lo dijo varias veces”, contó el músico para el programa Intrusos.

Asimismo, la periodista mexicana Martha Figueroa contó en su programa ‘Con permiso’ que ella está muy segura que el intérprete de “Te sigo amando” sigue con vida. “Me llegó un mensaje de Joaquín Muñoz y me dijo: ‘Martha, esto te lo envía Alberto, es un tema inédito que acaba de hacer y te lo manda a ti’. Después de la investigación que estoy haciendo, estoy convencida de que está vivo”.

No obstante, una persona muy cercana a Juan Gabriel desbarató las teorías de Joaquín Muños y Pepe Zavala. Efraín Martínez, quien es considerado por varios medios como la última pareja del famoso artista, confirmó la muerte.

“Sí yo lo vi (el cuerpo sin vida), yo soy el único que pues sabe cómo fue todo eso. Juan Gabriel no está vivo (...) A lo mejor la gente quiere creer eso, pues son sentimientos, yo creo que está bien tener esa ilusión, pero hay que aceptar las cosas como son”, mencionó Martínez al programa de Telemundo.

Juan Gabriel: videntes se contradicen

La vidente mexicana Zulema utilizó su tarot y aseguró que Juan Gabriel aparecerá antes de culminar el año. "Estoy segura al cien por ciento que él está vivo y tendremos una noticia muy grande en estos días. En mis cartas sale la de la sorpresa, la carta del camino y hay una mujer que lo cuida. Y Juan Gabriel está vivo. Se presentará ante todos antes de que finalice este año”, contó en conferencia de prensa.

En noviembre de año pasado, la popular Mhoni Vidente tildó de mentiroso a Joaquín Muñoz, pues, según ella el ‘Divo de Juárez’ si está muerto. Además, contó que en 2013, ella se reunió con el cantante y le dijo cómo iba a morir. “Tú vas a morir instantáneamente, no vas a padecer nada”, fueron las palabras que supuestamente le dijo la clariviente a Juan Gabriel.