La India confiesa cómo fue su relación íntima con Juan Gabriel tras enamorarse de él

Juan Gabriel y La India hicieron vibrar los escenarios con su música. Tres años después de la partida del cantante, la ‘Princesa de la salsa’ recordó la íntima relación que tuvo con el artista.

La India afirma que se enamoró de Juan Gabriel porque era buena persona con ella durante los 12 años de amistad que compartieron.

“Tengo tanto amor, tanto sentimiento en mi corazón porque se esta acercando otro año más que no lo vamos a ver y a mí me hizo mucho daño su partida. Yo me enamoré de Juan Gabriel porque era bueno conmigo”, comentó la puertorriqueña.

“El sacó de su dinero, sacó de su tiempo para hacerme feliz, para respetarme, para valorarme”.

Para la interprete de ‘Mi mayor venganza’, Juan Gabriel era un Dios de artista por el talento que demostraba y cautivaba al público.

“Es que él brillaba, yo veía cosas de él. Yo un día lo vi así sentado y te juro …que no tomé ni alcohol ni nada y le salía como que un brillo…de sus poros. Yo dije: no, este hombre no es normal, este hombre viene de otro planeta y Dios lo trajo aquí para que marcara sus huellas. Siempre lo vi como un Dios, yo no lo veía como si fuera un ser humano… porque este era un artista de verdad”, expresó.

Incluso la cantante comparó al mexicano con el famoso 'Rey del Pop' Michael Jackson.

Alberto Aguilera Valadez, conocido por Juan Gabriel , falleció el 28 de agosto de 2016 a causa de un ataque cardíaco. La India y otros artistas que tuvieron el lujo de unir su voz con la de él aún lloran su partida.

¿Juan Gabriel y La India tuvieron intimidad?

La salsera reveló que durmió con Juan Gabriel en una entrevista para Adamari López.

“Su mirada te mataba porque a mí me mataba”, confesó risueña La India. “El era la única persona que me decía que me amaba”.

“¿Durmieron juntos alguna vez tú y Juan Gabriel ?”, preguntó la presentadora, a lo que ella respondió: “Pues por supuesto, me había dicho a mí que él quería que yo fuera madre y le dije: ‘A menos que tú no seas el padre de mi hijo, yo no voy a ser madre'"

Luego La India afirmó: “Teníamos un romance”. Adamari López intrigada le preguntó: ¿Con ropa o sin ropa?, la cantante dijo: “Yo me voy a quedar calladita con eso”

