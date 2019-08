Gregorio Pernía: “Me dijeron que no hiciera la película, que era muy ‘naca’”

Gregorio Pernía está en el Perú promocionando su nueva película Mi novia es él, que tiene a Edwin Sierra como guionista y actor, y a Melissa Paredes en el reparto. El actor colombiano reveló que sus amigos productores se opusieron a que realice el papel en la cinta.

“Hablé con compañeros del medio, productores, directores, actores les puse sobre la mesa, miren me están llamando de Perú para hacer una película, y el 97% de ellos me dijeron que no hiciera la película que era muy ‘naca’, que era una comedia”, dijo el actor.

Incluso uno de sus colegas cuestionó que se haga producciones de películas en el Perú. “Uno de ellos se atrevió a decirme “¿y es que ahí se hace cine?””, señaló ‘El Titi’

Gregorio Pernía

Y es que para él, un actor debe desenvolverse en cualquier género y contenido para poder demostrar su talento, razón por la cual aceptó colaborar con el cómico Edwin Sierra.

“Otro de ellos me dijo que pero si usted está en buen momento, para mí todos los momentos han sido bonitos en la vida. Creo que el actor debe ser profesional, el actor tiene que medirse y ‘torear’ en cualquier plaza”, añadió el interprete de ‘Sin senos no hay paraíso’

A sus amigos productores que desmerecieron la película peruana, ‘El Titi’ les lanzó un fuerte mensaje.

“A todas esas personas que me dijeron que no la hiciera, les agradezco porque eso me llevó a tomar la decisión de decir que sí y aquí estoy en Perú”, se le escucha decir a Gregorio Pernía a través de su cuenta de Facebook.

Mi novia es él también cuenta con la participación de Camucha Negrete, Carlos Solano, José Irei Inamine y Pilar Gasca. La cinta fue dirigida por el director Coco Bravo (“Somos Néctar”) y el guión fue escrito por Edwin Sierra.

Gregorio Pernía denuncia racismo contra Edwin Sierra

El actor de ‘La hija del mariachi’ usó su cuenta de Facebook para denunciar por racismo a un centro comercial ubicado en una de las zonas más lujosas de Lima. Según él, le negaron a Edwin Sierra exhibir su película por no pertenecer al target de sus clientes.

“Hay un centro comercial en Lima, de estrato 10, dijeron que el señor Edwin Sierra no cumplía el target para presentar la película en ese centro comercial porque era de color de piel diferente, porque era cholo, porque venía de estrato bajo. Al hombre le negaron la entrada”, agregó enfurecido.

“Creo que la violencia más grande es la diferencia de estrato social”, finalizó Gregorio Pernía.