Gisela Valcárcel aclara que no se burló de Beto Ortiz por ganar en el rating

La conductora de televisión Gisela Valcárcel se tomó unos minutos para poder aclarar su posición frente a su victoria del pasado sábado en el rating con su programa “El artista del año”.

Pese a que Beto Ortiz tuvo a Nicola Porcella como invitado en “El valor de la verdad”, Gisela Valcárcel ganó en el rating con 17.6 puntos.

Sobre las recientes declaraciones de su productor Armando Tafur, quien habló sobre la inversión de ‘EVDLV’ para tener a Nicola Porcella en su programa, Gisela Valcárcel aclaró su posición frente a su comentario.

“... Lo que es más importante para mí, jamás me burlaría de un compañero y de personas que como yo hacen su trabajo. La televisión es muchas veces el vehículo que se utiliza para aumentar los egos que tanto daño nos pueden hacer. Les ruego a mis amigos de prensa que no usen mi nombre para hacer sentir mal a otros. Le aclaro a Beto Ortiz que estas notas no trasladan mis sentimientos de respeto para todos los que hacen TV en nuestro medio”.

En la red social Instagram, la conductora de “El artista del año” comentó que actualmente existen varias opciones para que las familias peruanas puedan elegir.

Gisela Valcárcel escribió en la red social que agradece a cada uno de los televidentes que están pendientes de su show de talentos.

“Celebro que los sábados podamos tener muchas opciones, nuestro programa presenta un programa más... Si tú lo eliges, mil gracias, pero si no es así, mi idea será siempre que se diviertan y que ese aparatito llamado TV siga siendo tu compañía. Un beso y gran día”.

Beto Ortiz fue criticado por presentar a Nicola Porcella en "El Valor de la Verdad".

“El valor de la verdad” con Nicola Porcella fue el menos visto del sábado

Según la tabla de rating, el programa de Beto Ortiz, “El valor de la verdad”, se quedó con 12.5 puntos, por debajo de “El artista del año” y “El reventonazo”.