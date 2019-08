Angie Arizaga deja la televisión tras escándalo con Nicola Porcella

Angie Arizaga sorprendió a sus seguidores en Instagram al dar a conocer si continuará trabajando o no para las filas de América Televisión, luego del escándalo que surgió después de que se difundieran imágenes donde Nicola Porcella aparecía agrediéndola verbalmente en una discoteca.

Tras la polémica que se originó a raíz de la agresión verbal expuesta por el programa “Magaly tv, la firme”, la popular ‘Negrita’ publicó un extenso mensaje en el que explicó que había decidido apartarse del medio por un tiempo.

“He tomado la decisión de que, lo más importante para mí es ser feliz. Quiero dejar lo sucedido en el pasado. Pero eso no quiere decir que no esté trabajando en mi crecimiento personal. Lo mejor que puedo hacer ahora es descansar y recargar energías para volver a hacer lo que más me gusta”, señaló al inicio de su publicación.

Angie Arizaga también dio a conocer que tomará ayuda profesional para poder sobrellevar la presión mediática que ha sufrido por las controversiales actitudes que tuvo Nicola Porcella al dirigirse a ella.

“Para mí, hablar de este tema es sumamente difícil. Es por eso que estoy buscando la ayuda necesaria para manejarlo de manera privada y le pido a la prensa, a mis seguidores y a mis demás amigos su comprensión”, prosiguió.

En otra parte de su post en Instagram, la chica reality escribió un mensaje con el que trata de asegurar que su caso no es el de una mujer violentada. “No quiero ni soy un ejemplo de este tipo de casos o situaciones. Soy un ser humano, cometo errores y me hago responsable por ellos”, aseveró.

Angie Arizaga y Nicola Porcella

Finalmente, Angie Arizaga confirmó que América Televisión le ha permitido alejarse de las pantallas para que pueda recuperarse anímicamente. Además, agradeció a todas las personas que le han brindado su apoyo para afrontar esta difícil situación

“Muchísimas gracias a todos por el cariño, la comprensión y los mensajes. Y muchísimas gracias a América Television por ayudarme a tomar este tiempo. Pronto estaré de regreso, con la alegría de siempre”, manifestó.