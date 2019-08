Viola Davis interpretará a Michelle Obama

La ganadora del Óscar por Fences, Viola Davis, interpretará a la ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama y también estará a cargo de la producción ejecutiva de ‘First Ladies’ (Primeras Damas), una producción hecha para Showtime. “Proporcionará información sobre la vida personal y política de las primeras damas a lo largo de la historia”, adelantó el diario The Guardian. La primera temporada se centrará en Obama, Eleanor Roosevelt y Betty Ford.

El guion será escrito por el novelista Aaron Cooley (de Four Seats: A Thriller of the Supreme Court). Según The Hollywood Reporter, el equipo trabajará con Davis, la productora ganadora del Óscar, Cathy Schulman, Jeff Gaspin y Brad Kaplan. Pero la producción tiene el sello de la familia de Davis. El proyecto lo ejecutará junto a su esposo, Julius Tennon, bajo su compañía JuVee Productions. En el 2017 hablaba con The Guardian sobre la ambición de su compañía y dijo que esperaba que “cambiara el péndulo porque está cambiando la narrativa para las personas de color”.

Por su lado, los Obama firmaron un acuerdo con Netflix en 2018, anunciando una lista que incluye documentales y dramas. “Al tocar temas de raza y clase, derechos civiles, creemos que cada una de estas producciones no solo entretendrá, sino que nos educará, conectará e inspirará a todos”, dijo Barack Obama.