Por defender a Juliana Oxenford, Tatiana Astengo protagoniza acalorada pelea en Twitter

La actriz Tatiana Astengo se enfrascó en una acalorada e intensa discusión en Twitter con un usuario que reposteó una publicación desde una cuenta falsa de la periodista Juliana Oxenford criticando a una congresista de la bancada fujimorista.

El usuario identificado como Ramón compartió el tweet de una supuesta cuenta de Juliana Oxenford que escribió lo siguiente: “Una lástima lo de la congresista Salgado, pero quizás es para bien: una fujimorista menos”.

Juliana Oxenford

El “post” de Juliana Oxenford

Ante este post, Ramón escribió: “¿Esto es periodismo profesional? La señora Oxenford se merecía cierto respeto por ser mujer, pero ahora nos damos cuenta que la maldad se encuentra en su cerebro. Lo malo que ella desea a alguien le regresará con fuerza. Ella representa al periodismo. Es una vergüenza y extranjera”.

Pelea en Twitter de Tatiana Astengo.

La respuesta de Tatiana Astengo

Tras una variedad de comentarios, aparece Tatiana Astengo quien, sin pelos en la lengua responde al usuario de la siguiente manera:

“Oiga Ramón, ¿no tiene algún nieto que le enseñe a usar Twitter? ¿Cuántas veces se le tiene que escribir que esa cuenta es falsa? Y usted cayó como un triste ignorante. Actualícese y pida disculpas, o mejor no use lo que no controla”.

Pelea en Twitter de Tatiana Astengo.

Tatiana Astengo lo llama “fujitroll”

Ante esto, Ramón aseguró que es consciente de lo que usa y que la actriz no es quien para autorizarlo a emplear las redes sociales, a lo que Tatiana Astengo replicó en un tono más elevado:

“Entonces, usted es un viejo ‘Becerril’ fujitroll que retuitea por mandato de la nociva Sra. K de Kaos, irresponsable y tendencioso. ‘Yo no tengo la culpa’, suena respuesta de un limitado”.

Pelea en Twitter de Tatiana Astengo.

Ante esto, Ramón deslizó que Tatiana Astengo lo está difamando y negó ser simpatizante del fujimorismo. A lo que Tatiana Astengo replicó:

“Triste es que seas fujimorista y lo niegues. Si tanto te preocupa la salud de Luz Salgado anda a la clínica y dile que tienes una pista sobre el mal que tiene...”

Pelea en Twitter de Tatiana Astengo.

Usuario amenaza demandar a Tatiana Astengo

Ante esto, Ramón insistió que no es fujimorista, que su “defensa” hacia Luz Salgado no tiene que ver con los colores políticos, pero Tatiana Astengo finaliza su intervención con lo siguiente:

“Jajajaja espere su papelito nomás, por retuitear, comentar y difamar en base a una cuenta falsa”. Tras estas palabras, el usuario aseguró que la actriz lo difamó y que ha copiado en los tweets a sus abogados.

Pelea en Twitter de Tatiana Astengo.

Tatiana Astengo no volvió a responder a Ramón.