Silvia Cornejo pasa incómodo momento al hablar de desilusión amorosa en TV

El programa “Magaly TV, la firme” difundió un comprometedor video en que la pareja de Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau, besa a otra mujer.

Tras la revelación de las controversiales imágenes, la conductora Silvia Cornejo continuó con sus labores en América TV y se presentó en la secuencia de espectáculos en reemplazo de su colega Rebeca Escribens.

En un inicio, Silvia Cornejo dirigió el programa de entretenimiento con normalidad y hasta bailó algunos de los temas que la producción le ponía como fondo musical.

Sin embargo, al momento de presentar un nota relacionada a Luciana Fuster y su expareja Elimio Jaime, la presentadora de televisión evidenció su incomodidad al hablar de la desilusión amorosa entre los chicos realities.

“Al parecer hay un acercamiento entre Luciana Fuster y su ex Austin Palao... y ella le pide a ¿cómo se llama? Tanto nombre ya... Ella le pide a Emilio (Jaime) que ya no la mencione y que se olvide de ella prácticamente. Pobrecito, me da pena Emilio Jaime de verdad", expresó una confundida Silvia Cornejo.

Silvia Cornejo aparece en “América Espectáculos” tras controversial video de su pareja

La presentadora Rebeca Escribens se encuentra en España y la conductora Silvia Cornejo se encargó de reemplazarla en el horario de la mañana.

Pareja de Silvia Cornejo en video de “Magaly TV, la firme”

El programa conducido por Magaly Medina presentó comprometedoras imágenes de la pareja de Silvia Cornejo, donde sale besándose con la madre de su primer hijo.

Ante la difusión de las imágenes, Cornejo ha preferido no pronunciarse al respecto y continúa en la conducción de “América Espectáculos”.