Pedro Suárez-Vértiz: “A mis 50 años empecé de nuevo”

Por: Zoraida Peña

Aunque alejado de la vida pública y de apariciones en los medios de comunicación, -debido a la disartria que lo aqueja hace unos años-, Pedro Suárez-Vértiz sigue más vigente que nunca gracias a las redes sociales que se han vuelto sus mejores aliadas para mantener el contacto con sus fans. Contra todo pronóstico, el rockero ha seguido componiendo canciones, escribiendo libros y ahora produce su propio musical de teatro ‘Cuéntame’, que se estrena el próximo mes.

A pesar de que hace un tiempo decidió no brindar más entrevistas, Suárez-Vértiz hizo una excepción con La República y nos contó –a través de un correo electrónico– acerca de sus logros, sus proyectos por venir y su interacción con el público: los que lo aman y los que lo odian.

¿Cómo viviste lo ocurrido en los Panamericanos y Parapanamericanos con el himno que compusiste y con tus temas dentro del playlist que se convirtió en Trending Topic?

Me siento feliz de haber compuesto ‘Jugamos Todos’, la canción oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Muchos creen que me encargaron hacerla, pero te cuento un secreto: concursé como cientos de compositores y gané. Sí, a mis 50 años empecé de nuevo. Estoy feliz de que la canción se haya convertido en un Trending Topic pues sigue sonando ahora con los juegos Parapanamericanos.

Este año viene siendo productivo para ti, teniendo en cuenta que también has publicado un libro y estrenarás un musical. ¿Crees que el paso de los años y estar alejado de los escenarios te ha vuelto más creativo?

-Yo diría más bien que la creatividad se ha unido a las ganas reprimidas por mi actual condición física, de hacer lo que sé hacer. Ya sea por la música al componer el himno de los Juegos Panamericanos, o el escribir y presentar a mi público mi cuarta aventura literaria totalmente ilustrada ‘La Vida me sabe bien’. Ya había publicado ‘Yo Pedro’ y dos cuentos para niños llamados ‘Los Niños se enamoran’ e ‘Ignacio y el árbol’. Y ahora, mi creatividad mutó hacia la producción de ‘Cuéntame’, mi primer espectáculo musical co-creado con mis fans y que está quedando brutalmente alucinante.

Háblanos de tu libro ilustrado ‘La vida me sabe bien’. ¿Es autobiográfico?

Efectivamente, es un libro autobiográfico distinto al ‘Yo Pedro’ que fue más de anécdotas. El proceso creativo tomó no solo tiempo, sino revivir todos aquellos hechos que mis fans tanto han perseguido siempre, esos momentos y hechos “caleta”. Cosas que en el escenario o entrevistas no se ven, pero que sin duda han sido la clave para todo lo logrado. Mi memoria no alcanzó, así que Planeta (la editorial) recurrió a varios expertos en mi carrera para compensar mis lagunas mentales. Junto con todo esto, en ‘La vida me sabe bien’ se puede apreciar las ilustraciones realizadas por Omar La Oz.

Cuando promocionas tu musical ‘Cuéntame’ agradeces mucho a tu esposa Cinthya. ¿Es ella el cerebro de este musical, es quien está detrás de Pedro Suárez-Vértiz y su fuerza?

Siempre he agradecido a mi esposa y familia por ser el motor de mi vida y ahora en mi musical ‘Cuéntame’ esta situación no cambió... Desde la primera vez que en España, Cynthia y yo junto a Robelo, mi mánager; estuvimos en el teatro viendo el musical ‘Hoy no me puedo levantar’, de Mecano, a Cynthia se le quedó la espinita. Hoy, que nos encontramos ya realizando la producción junto a ‘Los Productores’, puedo decir que los tres realizamos el sueño y hemos sido imparables en el desarrollo de este proyecto.

¿En qué consiste ‘Cuéntame’? ¿Son tus historias o las de tus fans? ¿Qué quieres transmitir?

‘Cuéntame’ es un espectáculo musical en el que se recorre mi trayectoria fusionada a la vivencia de los fans alrededor de mis distintas producciones musicales. Por primera vez en la historia, los fans se verán en escena y sus historias formarán parte activa del espectáculo. Por esta razón somos cocreadores. El espectáculo musical ‘Cuéntame’ transmitirá vida hecha canción y canción hecha vida.

¿Es cierto que para el próximo año tendremos también la película de Pedro Suárez-Vértiz?

Siempre van y vienen estas propuestas, hace mucho tiempo el mismo Pancho Lombardi me propuso hacerlo, pero mis constantes giras y conciertos no me lo permitieron. Es más, hasta yo mismo quise escribir el guion porque me apasiona el mundo del cine, soy un cinéfilo empedernido, pero no se pudo. En estos tiempos mi mánager, Robelo Calderón, ya tuvo conversaciones con diferentes directores, pero aún no se ha definido nada. Pero sí, me agrada la idea, así que muy pronto podría sorprenderlos.

Siendo uno de los personajes más activos y con más seguidores en las redes sociales, ¿crees que la gente cada vez se vuelve más violenta con sus opiniones?, ¿qué tanto te afectan las críticas?

Ya lo dije anteriormente, hago un promedio de 30 mil likes por post, ¿crees que me deberían preocupar 50 personas que no estén de acuerdo? La verdad es que tengo un preocupante superávit de aprobación. Esto es una presión enorme sobre mí porque idealizan y sobrevaloran a un hombre común y corriente. No puedo decepcionarlos ni disminuir el nivel reflexivo de mis publicaciones. Casi es un trabajo.

¿Te molesta que haya gente que te critique por tus opiniones y gustos políticos o que te hayan tildado hasta de ‘machista’ u ‘homofóbico’ por algunas de tus canciones?

Respeto su opinión, pero hablas de una microscópica minoría, muy por debajo del porcentaje normal de oposición en redes. Aun así, respeto muchísimo los extravagantes comentarios. Es así cómo recibo lo que viene, no me complico. Recuerda que soy un personaje masivo y por lo tanto me debo a las mayorías. Y con ellos estoy más que perfectamente bien.