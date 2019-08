Patricio Parodi asegura que le gustaría ser padre [VIDEO]

Patricio Parodi y Flavia Laos son una de las parejas más mediáticas de la farándula local. Llevan diez meses de una intensa relación donde ambos se han demostrado mutuo amor, pero al parecer, el capitán de los guerreros estaría preparado para llevar su relación un peldaño más arriba.

Sucede que hace unos días Patricio Parodi compartió el video de una dulce niña que corría vestida con el pijama de Stitch etiquetando a Flavia Laos. Ante esto, todos se han comenzado a preguntar si es que el guerrero quiero ser padre junto a la actriz y modelo.

Patricio Parodi y Flavia Laos.

Patricio Parodi lo explica de la siguiente manera ante las cámaras de televisión: “Nosotros salimos la noche anterior con la ropita de Stitch y al día siguiente, cuando revisamos las redes, vimos una página que había subido el video de una niña chiquita, toda tierna, corriendo con la misma pijamita de Stitch, y decidimos subirla”.

Cuando la periodista le preguntó si esto era un indicio que Patricio Parodi desea que Flavia Laos lo convierta en padre, este contestó:

“El hecho que quiera ser padre no es que le esté pidiendo un hijo a Flavia. Todavía, tiempo al tiempo. Nos causó ternura. Me gustan las niñitas todas tiernas, me dan ganas de correr, agarrarle los cachetes y darle besos”.

Sin embargo, la respuesta quedó un tanto incompleta sin saber el contexto que pronto Patricio Parodi confesó se trataba de una travesura que la pareja ideó de manera espontánea.

“Quedamos en ir al cine con mi hermano, su hermana, su amiga y cuando nos estábamos cambiando dije ‘¿o me pongo mi ropa o me pongo mi pijamita de Stitch?’, y dije ‘vamos a salir con la pijamita de Stitch’. Me la puse porque es abrigado, es un polarcito súper abrigado y hace frio”.

“Le digo ‘amor, cámbiate y ponte la pijamita de Stitch’... Pensamos que iba a haber menos gente, esta vez había unas 50 personas caminando, y la gente nos miraba como bicho raro”, finalizó Patricio Parodi.