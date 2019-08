Camila Cabello y Shawn Mendes impactaron con romántica presentación en los VMAs

Camila Cabello y Shawn Mendes son la parejita del momento en el mundo de la música pop. Ambos grabaron una exitosa canción llamada “Señorita”, la cual interpretaron en la última gala de los MTV Video Music Awards 2019, donde trasladaron todo el amor que se tienen en el escenario del Prudential Center de New Jersey.

La presentación, caracterizada por un escenario oscuro, solo alumbrado con pequeñas luces de tonos bajo que creaban un ambiente cálido para un Shawn Mendes que vestía pantalones negros, un bivirí blanco tocando una guitarra acústica y una Camila Cabello con un vestido blanco largo, fresco y transparente.

Camila Cabello y Shawn Mendes se presentaron en vivo en los VMAs.

Coqueteos en los VMAs 2019

La canción en vivo reveló toda la química que tienen Camila Cabello y Shawn Mendes, la cual tuvo momentos de mucha coquetería, de mucho contacto físico, como de un constante intercambio de miradas subidas de todos entre ambos que arrancó más de un suspiro y gritos entre los asistentes, sobre todo al final, cuando ella le hace una caricia con la nariz.

De hecho, “Señorita” ganó en los MTV Video Music Awards 2019 en la categoría de Mejor Colaboración, que vio a unos emocionados Camila Cabello y Shawn Mendes recibir el astronauta.

Camila Cabello y Shawn Mendes no confirman romance

Sin embargo, todos se quedaron con la angustia cuando la pareja del momento, tras muchos coqueteos, no logró a darse una expresión de amor como un beso en la boca. Ambos cantantes jugaron con las expectativas del público, pero esto no sucedió y no hubo oficialización de la relación amorosa.

A pesar que se los viene vinculando desde 2018, las cámaras han confirmado a inicios de julio que Camila Cabello y Shawn Mendes son pareja, pero los cantantes no han dado ninguna declaración confirmando o desmintiendo esto.

La pareja ganó en los VMAs con la canción "Señorita".

Camila Cabello y Shawn Mendes arrasan en la lista Billboard

“Señorita” es la segunda canción con la que Shawn Mendes y Camila Cabello colaboran, y es el segundo número uno de la intérprete de raíces cubanas, tema que ya se encuentra en el Hot 100 de Billboard.

“Señorita”, tema que interpretan Shawn Mendes y Camila Cabello tiene nueve semanas en la lista Billboard, alcanzando hasta el momento la segunda posición.