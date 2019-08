Mónica Cabrejos furiosa con Jefferson Farfán por demandar a Magaly Medina

Mónica Cabrejos no se mantuvo ajena a lo que viene afrontando Magaly Medina, que fue demandada por Jefferson Farfán. Desde hace varias fechas, la presentadora de ATV emitió distintos informes sobre el seleccionado y la salsera Yahaira Plasencia, motivo que habría desencadenado en la incomodidad del deportista.

Luego que Jefferson Farfán demandara a Magaly Medina por 5 millones de soles, la periodista- quien actualmente conduce “Al sexto día”- utilizó su programa de Radio Capital para pronunciarse sobre el tema legal aduciendo que se está atentando contra la libertad de expresión.

Magaly Medina reveló cifra que Jefferson Farfán le pide en demanda

“En mi opinión, no se ha dañado a Jefferson de ninguna manera. Somos periodistas y yo creo que sí están coaccionando su libertad de opinión (de Magaly Medina)”, argumentó Mónica Cabrejos.

La conductora de radio también recordó que el seleccionado peruano, anteriormente, ha hablado de su vida íntima y que mostró a programa de televisión la lujosa casa que tiene.

“Hay que estar pendientes, porque puede sentar un precedente legal para la libertad de opinión. Comprar muebles a la chica que te gusta, no está mal. ¿Qué tiene de malo?”, indicó.

“¡Ojo! Jefferson Farfán no es una persona pública, es un personaje popular, ahí hay una gran diferencia. Él tiene derecho a elegir que publica y que no; sin embargo, ya que se ha hecho tan mediático y hay que decir que el mismo Jefferson- en muchas ocasiones como lo ha hecho Yahaira, como también me ha pasado a mí en algún momento de mi vida- ha abierto las puertas a la prensa en redes sociales”, manifestó Mónica Cabrejos sobre el accionar del popular ‘Foquita’.

Mónica Cabrejos habla sobre demanda de Jefferson Farfán a Magaly Medina

En un programa pasado, la periodista Magaly Medina reveló el monto que el amigo de Yahaira Plasencia le estaría exigiendo en demanda.

“Creo que es a fin de mes, esta es la segunda cita. A la primera mi abogado no fue y no sé si iremos, porque finalmente eso es un saludo a la bandera, pues esta cuestión de la conciliación es para que yo le dé los 5 millones de soles y no pienso darle un sol, entonces no hay reconciliación y si no hay se va a juicio. Ya los abogados del canal tomarán cartas en el asunto”, reveló la conductora de “Magaly TV, la firme”.