Magaly Medina sobre Nicola Porcella en ‘EVDLV’: “Basta de pasar por lejía a los agresores”

Magaly Medina se mostró súper incómoda al recordar las declaraciones de Nicola Porcella en “El valor de la verdad”. Además, la periodista hizo un llamado de atención a Beto Ortiz tras enviarle una indirecta a través de una pregunta que le hizo a la expareja de Angie Arizaga.

“Se imaginan ustedes cómo negaría una persona como Nicola Porcella algo de lo que no tendríamos imágenes. Ahora realmente yo me pongo a dudar mucho sobre lo que él ha negado insistentemente ante las autoridades sobre la ‘fiesta del terror’. Ya no le creo, porque si mostrándole un video nos lo niega en nuestra pelada cara, ¿se imaginan con lo que no habían videos?”, manifestó Magaly Medina.

PUEDES VER Magaly Medina enfrenta a Beto Ortiz por declaraciones de Nicola Porcella

Nicola Porcella en el sonado caso de la 'fiesta del terror'.

En otro momento, la conductora de “Maglay TV, la firme” ironizó la versión que dio Nicola Porcella sobre la agresión verbal que tuvo con su expareja Angie Arizaga.

“Empecemos con alguna de las cosas que él dijo, porque quiso sorprendernos a todos y mostrar un lado romántico; nos quiso vender la idea de que él y Angie tienen una historia de amor digna de telenovela, pero sin final feliz”, expresó la periodista.

De otro lado, Magaly Medina dejó fuerte mensaje a Beto Ortiz por intentar limpiar la imagen al exparticipante de “Esto es Guerra”.

“Algunos periodistas no. Magaly Medina, dilo de frente, así sin asco, a mí no me molesta. Porque si tengo que ser la única periodista que le dice ‘pan al pan y vino al vino’, lo seguiré diciendo. Hay que llamar a las cosas por su nombre, a mí no me ata ninguna otra cosa, no tengo intereses particulares o escondidos; y cuando se trata de desenmascarar a alguien, lo voy hacer”, agregó la periodista.

Nicola Porcella llama "hombre sin 'h'" a Nicola Porcella

“Ya basta de querer edulcorar un hecho de agresión, ya basta de querer taparlo, ya basta de no hacer las preguntas pertinentes, ya basta de pasar por lejía a los agresores, qué ejemplo estamos dando cuando nos quejamos las mujeres siempre que las autoridades no nos hacen caso cuando nos vamos a quejar de agresión”, externalizó Magaly Medina respecto a lo que sucedió el programa de Beto Ortiz.