Abogado denunciado por Macarena Vélez se pronuncia por primera vez [VIDEO]

Macarena Vélez denunció hace unos días que cuando estaba en una discoteca fue dopada y sufrió tocamientos indebidos por parte de un sujeto que fue identificado como un abogado de nombre Adolfo Bazán.

Días después de este incidente, se dio a conocer que el letrado tenía en su haber otra denuncia por abuso sexual por parte de una joven de 26 años llamada Jhoselin Trauco.

Este lunes Adolfo Bazán se comunicó con el programa “Magaly tv, la firme” para hablar acerca de estos dos polémicos casos.

En relación a la denuncia por abuso sexual, el sujeto aseguró que nunca tuvo relaciones sexuales con la joven. Según indicó, no pudieron tener intimidad porque se encontraban bajo los efectos del alcohol. “Ella estuvo conmigo, tratamos de tener relaciones y no pudimos, pero yo nunca penetré a la señorita. Como los dos estábamos bien ebrios no pudimos tener relaciones”, señaló.

De acuerdo a su testimonio, existen pruebas que desmentirían varios puntos mencionados por Jhoselin Trauco.

Adolfo Bazán prefirió no referirse a la fuerte acusación que hizo Macarena Vélez en su contra. “Sobre ese tema no voy a pronunciarse más”, aseveró. “No se me puede tratar como un violador”, añadió el abogado. en “Magaly tv, la firme”.