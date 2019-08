Julián Gil: No conozco ni extraño a mi hijo Matías

Julián Gil, 49 años, desató una nueva controversia al declarar que no extraña ni mantiene una relación paterna con su hijo Matías, de 2 años, fruto de su relación con la actriz Marjorie de Sousa.

“Suena duro, pero no. Lamentablemente, no lo extraño [a Matías Gregorio]. Quisiera extrañarlo, pero no lo extraño porque no lo conozco”, declaró el galán de la telenovela “Por amar sin ley”.

Julián Gil

Más adelante, intentó explicar el contexto de la situación.

“Estamos en agosto; ahora se cumple un año de la última vez que tuve la convivencia con Mati”, declaró haciendo referencia a la mediática batalla legal que sostiene con la actriz y modelo Marjorie de Sousa por la custodia y manutención.

“Está en la agenda, están en tribunales. Con ganas de que, de alguna manera, tengan un rumbo diferente para Matías, para Marjorie”, explicó.

Julián Gil

El actor argentino consideró que tomó el camino correcto al dejar que su abogado lleve el proceso y así evitar los enfrentamientos con la madre de su hijo.

“Tomé una gran decisión, hace ya un tiempo, preferí ser feliz que tener la razón. No es que me he apartado del caso, no es que no quiera saber del caso, pero tomé la decisión de empezar a vivir. Lo dejo todo en manos de mi abogado, de los tribunales”.

En una entrevista posterior al programa Hoy, junto a Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Raúl Araiza, el actor volvió a hablar del tema explicando que él logrará una convivencia con su hijo, cuando este tenga más edad y pueda expresar lo que siente.

“¿Saben cuándo yo voy a convivir con mi niño? Cuando él pueda tomar sus propias decisiones. Eso se lo firmo yo hoy”.

A pesar de reconocer que su hijo es feliz con su mamá, cuestionó que él no pueda entregarle su cariño paterno, a causa de las acusaciones que le hizo Marjorie de Sousa señalándolo como narcotraficante y una persona violenta.