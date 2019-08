Julián Gil se reencuentra con su hijo y arremete contra Marjorie de Sousa

Julián Gil generó gran controversia luego de asegurar que no extrañaba a su hijo Mathías, quien nació fruto de la relación que mantuvo con Marjorie de Souza.

Tras su polémica revelación, el actor mexicano sorprendió a todos sus seguidores en Instagram al publicar varias imágenes junto a su pequeño, a quien no veía hace aproximadamente un año.

En la leyenda de las fotos y videos, el artista escribió una emotiva leyenda, con la que dejó en claro que aún ama a Mathías.

“Te amo hijo. Día a día Lograremos estar juntos para siempre”, fueron las palabras con las que el actor acompañó su conmovedora publicación.

Julián Gil





Julián Gil también respondió en un video de Facebook a las polémicas declaraciones de Marjorie de Sousa luego de que ella dijera que su hijo “Tiene mucha madre”.

“Tendrá mucha madre pero padre solo hay uno y ese soy yo”, escribió, junto al clip.

Al inicio del video, el actor dijo que estaba muy emocionado por haber podido ver a su hijo después de aproximadamente un año. Luego, se refirió a lo dicho por su expareja.

“Tiene mucha madre. Esas tres palabras resumen de alguna manera todo lo que ha estado pasando”, señaló. “Ella no quiere ni pretende de ninguna manera que yo, como padre, esté en la vida de Mathías”, agregó.

Julián Gil fue enfático al indicar que Marjorie de Sousa no tiene porqué prohibir que él tenga un vínculo con su pequeño. “El hecho de que ella no haya tenido figura paterna es problema de ella, pero ella no tiene porque privar a nuestro hijo de un derecho que él tiene, algo que siempre le he querido brindar”, aseveró.

El actor aseguró que siempre estará presente para lo que pueda necesitar su hijo a pesar de la complicada relación que tiene con su expareja. “Yo voy a estar ahí el tiempo que sea necesario para Mathías”, afirmó.

Finalmente, Julián Gil dijo que espera que su caso pueda ayudar a crear conciencia sobre familias que atraviesan situaciones similares.