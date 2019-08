Tilsa Lozano minimiza a Yahaira Plasencia: “Supuestamente eres una artista internacional”

Tilsa Lozano, fiel a su estilo, no tuvo pelos en la lengua e indicó que no tiene el mínimo interés de hablar sobre la vida privada de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, dejando en claro que si habló de ella fue porque no cantó en vivo en “El artista del año”.

“De su vida personal no tengo por qué opinar, me importa tres pepinos. Yo hablé ( de ella) por hacer ‘playback’ en un lugar (El artista del año) donde todos cantan en vivo (...) Supuestamente eres una artista internacional, no me parece”, manifestó la expresentora de “En exclusiva”- programa de Panamericana.

Del mismo modo, Tilsa Lozano sostuvo que lo que suceda en la vida personal de la intérprete de “Y le dije no” es problema únicamente de ella. “Su vida personal, es su problema y es problema de Jefferson Farfán”.

La ex ‘vengadora’ prefirió mantenerse al margen de la vida sentimental de Yahaira Plasencia, a quien criticó fuerte tras estar promocionando su reciente tema en “El artista del año”.

Yahaira Plasencia acepta que fue soberbia

La salsera Yahaira Plasencia reconoció que ha tenido actitudes que le han hecho ver como soberbia y engreída.

“Tengo mucha gente en contra y yo pienso que (...) No voy echarle la culpa a la prensa, yo también he tenido actitudes que de repente me han hecho (ver) un poco soberbia, un poco creída, cosas así, porque tengo un carácter muy fuerte (...) Pero hipócrita no puedo ser. Cuando algo me molesta, así estén las cámaras, me molesta y punto”, externalizó la nueva engreída de Sergio George.

En otro momento, la cantante aseguró que no tiene nada de malo que el seleccionado y ella hayan retomado su amistad.

“Ahorita mi mente no está en si funciona o no, si vuelvo o no vuelvo (con Jefferson). Creo que se dará si Dios quiere, si no se da, siempre habrá una relación bonita y amical”, sostuvo en el programa “Domingo al día”.