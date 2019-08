Taylor Swift muestra lo que escribió tras ser humillada por Kanye West en los VMAs 2009

En el 2009, Taylor Swift tenía solo un par de años dentro de la industria musical y fue reconocida por su ascenso al estrellato al ganar en los MTV Video Music Awards de dicho año. Pero nada de esto habría sorprendido si no hubiese sido interrumpida por Kanye West quien consideró que no merecía el astronauta. A diez años de este incidente, hoy conocemos lo que escribió la cantante de “Lover” tras vivir este bochornoso hecho.

En dicho año, Taylor Swift había sacado su segundo álbum “Fearless” y durante los MTV Video Music Awards de ese entonces se le premió con al astronauta por el video de la canción “You Belong To Me”.

Taylor Swift y Kanye West en los VMAs 2009.

El incidente entre Taylor Swift y Kanye West

Cuando una Taylor Swift de 19 años se acercaba para recibir el premio y dar su discurso de agradecimiento como es habitual en este tipo de premiaciones, irrumpió sin previo aviso el rapero Kanye West, quien sin más le quitó el micrófono a la cantante y dijo:

“Mira, Taylor, estoy muy contento por ti y te dejaré terminar, pero Beyoncé ha hecho uno de los mejores videos de todos los tiempos”, para luego proceder a devolverle el micrófono a una asustada Taylor Swift y con la reacción impávida de los asistentes, incluida la propia Beyoncé que fue enfocada mientras decía “Oh, Dios mío”.

Luego, Kanye West le pediría disculpas públicas a Taylor Swift en su blog, las cuales la cantante aceptó (aunque luego la volvería a atacar).

La confesión de Taylor Swift

Sin embargo, y a raíz de su nuevo disco, “Lover”, una producción que tiene mucho de confesionario, Taylor Swift compartió imágenes de sus diarios, en las cuales se muestra lo que sintió hace diez años cuando tuvo el incidente con Kanye West.

La nota fue escrita el 18 de setiembre de 2009, cinco días después de los hechos ocurridos en los MTV Video Music Awards, donde dice:

Con los años, ambos artistas limarían asperezas.

“Digamos que, si me hubieran dicho que Kanye West sería el foco número uno de mi semana, los medios de comunicación y mi participación en los VMA, te habría mirado con los ojos cruzados”.

Y finaliza con: “Oh, Dios, las cosas que pueden cambiar en una semana… Si me dijeran que una de las estrellas más importantes de la música se iba a subir al escenario para decir que yo no debería haber ganado cuando estábamos en vivo, te diría que esas cosas no pasan en la vida real, pero parece que sí, que ocurren”.