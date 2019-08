Ricardo Montaner renueva sus votos matrimoniales antes de llegar al Perú

A pocos días de su llegada a Perú, el cantante Ricardo Montaner hará una pausa de su gira mundial, para renovar sus votos matrimoniales con su esposa Marlene Rodríguez, con quien lleva casado más de treinta años. La ceremonia será celebrada en Santorini y contará con la presencia de sus tres hijos. Este romántico gesto es previo al concierto que brindará en Lima, este sábado 31 de agosto en el Plaza Arena de Surco.

“Nos casamos el 26 de agosto, nos vamos a casar de nuevo, he tomado unas vacaciones del 20 hasta el 27 en Santorini. Los que van a oficiar el acto van a ser Mau, Ricky y Eva. Ellos han preparado el matrimonio y a la vez van a ser de pastores. Va ser bellísimo”, cuenta el intérprete de ‘Será’.





Ricardo Montaner.

Sobre su próximo concierto en Lima dijo: “Creo que tengo entre 3 o 4 años que no cantó en Lima, así que me da una alegría enorme. Cuanto tiempo yo toqué las puertas de Perú a comienzos de mi carrera, así que cada vez que me dan la noticia de que voy a Lima, me pongo muy contento”.

Ricardo Montaner viene a Lima en medio de una gira mundial de promoción de su más reciente producción musical. Las entradas están disponibles en Teleticket de Wong y Metro.