¿Quién es Pamela Franco, la simpática conductora de “Se pone bueno”?

Pamela Franco es la nueva conductora de “Se pone bueno”, el nuevo magazine que estrenó Latina hace unas semanas. Allí comparte espacio televisivo con Christian Domínguez y Diego Chávarry, quienes le ponen carisma al programa.

La bella presentadora es cantante de la agrupación 'Alma Bella'. En esas dos facetas, ha podido llevar el equilibrio con madurez y profesionalismo.

En conversaciones con el diario Trome, Pamela comentó detalles de su vida personal. En dicha entrevista comentó no considerarse una bomba sexy.

"Me considero una chica normal, como cualquier mujer. Tengo mi lado sexy y uno tierno, como la mujer peruana, todas tenemos de todo un poco", contó.

Respecto a las cirugías y operaciones, confesó haberse hecho algunos 'arreglitos': "La gente que piensa que la cirugía te cambia la vida, está equivocada, hay que tener mucha disciplina para mantenerse. En mi caso, me alimento sano, hago ejercicios todos los días, en el escenario bailo. Me cuido un montón", reveló al diario.

Pamela Franco. Fotos: Instagram.

Pamela Franco llegó a Lima por trabajo

La conductora contó qué llegó a la capital de nuestro país por necesidad. "Estudié Contabilidad, soy colegiada y cuando terminé mi carrera comencé a ejercer en Chimbote y aquí en Lima, trabajé para el Estado como cuatro años y luego comencé mi carrera como cantante", reveló.

Al entrar al mundo del espectáculo, Pamela dijo que le afectó bastante, pues se expuso a "muchas cosas, pero con el tiempo aprendió a sobrellevarlo". Su última relación fue con el 'Chemo Ruiz', pero actualmente se encuentra soltera.

Pamela Franco. Fotos: Instagram.

Pamela Franco no busca alguien que la mantenga

Al ser consultada sobre la frase ‘billetera mata galán’, la cantante respondió: "No estoy para que me mantengan ni para mantener a alguien. Si tú has trabajado por tener tus cosas, darte tus gustos, lo que menos quieres es una persona que te reste".

Así también, dijo no cerrarle las puertas al amor, pero por el momento no ha dejado entrar a nadie en su vida y reitera que hasta ahora "nadie le ha tirado maíz".

Pamela Franco. Fotos: Instagram.

Pamela Franco se describe así

“(Me considero) una mujer luchadora, chambeadora, humilde, que está dispuesta a dar todo. Espero que me acepten en sus casas y se conecten con el programa ‘Se pone bueno’, que va todos los sábados a partir de las 6 de la tarde por Latina”, terminó diciendo en la entrevista con el diario local.

Pamela Franco. Fotos: Instagram.