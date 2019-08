Taylor Swift y Ariana Grande, las favoritas para triunfar en los MTV Video Music Awards 2019

Estamos a pocas horas que tenga lugar una nueva gala de los MTV Videos Music Awards 2019, uno de los eventos más importantes de la música de gran consumo, que tendrá como grandes favoritas a Taylor Swift y Ariana Grande, ambas con 10 nominaciones, quienes lucharán por llevarse la mayor cantidad de astronautas.

Y es que tanto Ariana Grande como Taylor Swift coinciden en ocho de las diez categorías en las que están nominadas como Video del Año, Canción del Año, Mejor Pop, Mejor Dirección, Mejor Efectos Visuales, Mejor Dirección, Mejor Dirección de Arte, Mejor Cinematografía.

Taylor Swift y Ariana Grande.

Mientras que Ariana Grande va por Artista del Año y Mejor Hip Hop; por su parte, Taylor Swift está nominada a Mejor Colaboración y Video para el Bien.

Ariana Grande y su quinto album

Ariana Grande llega a los MTV Video Music Awards 2019 tras editar su quinto álbum de estudio titulado “Thank U, Next” lanzado el pasado 8 de febrero, material discográfico con el que compite con dos canciones en los VMAs, el tema que da nombre al disco, “Thank U, Next” y “7 Rings”.

Ariana Grande

Taylor Swift y “Lover”

En tanto que Taylor Swift llega nominada con dos sencillos que forman parte de su más reciente producción, lanzada el último 23 de agosto a nivel mundial “Lover”, de las cuales se desprenden “You Need to Calm Down” y “Me!” canción donde hace colaboración con Brandon Urie de la banda Panic! At The Disco, las cuales competirán esta noche en los MTV Video Music Awards 2019.

Taylow Swift

La joven Billie Eilish y el rapero Lil Nas X

Sin embargo, Taylor Swift y Ariana Grande no tendrán una batalla fácil ya que detrás de ellas, con 9 nominaciones, están el rapero Lil Nas X con su hit “Old Town Road”, así como la joven Billie Eilish que con tan solo 17 años ha sabido cautivar al mundo con estilo que mezcla el pop, la electrónica y un poco de rock, que en esta gala que se celebrará en el Prudential Center de New Jersey ha logrado colarse con las canciones “Bad Guy”, “When the Party´s Over” y “Hostage”.

Billie Eilish

Presencia latina en los VMAs

La música hecha en Latinoamérica también tendrá un lugar importante en los MTV Video Music Awards 2019, ya que la categoría de Mejor Latino alberga a lo más popular de los ritmos hechos en esta parte del mundo y que hoy se escuchan tanto en Europa y los Estados Unidos.

Esta categoría está dominada por intérpretes del género urbano como Anuel AA, Karol G, Bad Bunny, J Balvin, Daddy Yankee, Maluma y la española Rosalia, esta última que también va por las categorías de Mejor Artista Nuevo, Mejor Coreografía.