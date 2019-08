Motorhead: Publican canción inédita de Lemmy Killmister que se creía perdida [VIDEO]

“The Mask”, una canción que se creía perdida del fallecido cantante Lemmy Killmister, exvocalista de la mítica banda Motorhead, ha sido recientemente publicada como un adelanto del material que presentará la intérprete tejana Linda Kay en su disco ‘Black & Gold’ el próximo 20 de setiembre en Estados Unidos.

El melancólico tema, escrito originalmente por Lemmy Killmister en el verano de 1979, recién pudo ser terminado tres décadas después, cuando el legendario cantautor se unió a la Linda Kay para interpretar la pista como un dueto de corte country en el 2009.

Desde entonces, “The Mask” no solo no pudo ver la luz y pasó a considerarse un tema extraviado, sino que perdió a su creador el 28 de diciembre del 2015 cuando el líder de Motorhead falleció repentinamente a causa de un agresivo cáncer que se le detectó apenas dos días antes.

“The Mask”, escrita en una época en que Killmister concentraba sus esfuerzos en promocionar los discos “Overkill” y “Bomber” de la agrupación londinense, es interpretada con una poco usual voz limpia del vocalista y nos narra la historia de una pareja cuyo “amor estaba condenado”.

El tema está disponible en formato digital y sirve de anticipo al próximo trabajo de Lynda Kay “Black & Gold” que verá la luz el 20 de septiembre.

Se supo además que algunas pistas de la flamante producción serán parte de la serie “Goliath” que el servicio de vídeos disponible en streaming, Amazon Prime Video, pondrá en curso a partir de octubre próximo.

Ian Fraser Kilmister, “Lemmy Killmister”, fue el cantante y exlíder de la banda británica de rock & roll Motorhead, reconocido como uno de los rostros más importantes e influyentes de la escena de rock y heavy metal mundial en toda la historia.