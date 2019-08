Macarena Vélez tras ser víctima de abogado: “Solo pienso en desaparecer”[VIDEO]

Macarena Vélez lloró al narrar los terribles momentos que está viviendo tras la proliferación de los videos en el que se ve al abogado Adolfo Bazán intentando besar a la exparticipante de “Esto es Guerra" en un discoteca de Lince.

Desde aquel momento, la modelo no la ha pasado bien: perdió su trabajo, no tiene ganas de comer, se levanta de madrugada con espasmos y “hasta piensa en desaparecer”. También señaló que luego del escándalo se quedó soltera.

PUEDES VER Macarena Vélez llora al recordar que sufrió acoso sexual de abogado en discoteca

Macarena Vélez

En ese mismo contexto, Macarena Vélez aseguró que desde que su caso ha salido a la luz y el nombre de su agresor fuera revelado, diversas señoritas le han escrito indicando que “también han sido víctimas de él, pero todo se resolverá por la vía penal”.

Del mismo modo, manifestó que está pasando por un momento difícil porque piensa mucho en lo que le sucedió y que tiene fuertes episodios de angustia por la madruga al recordar el terrible hecho que rebotó en la prensa nacional.

Macarena Vélez

“No la estoy pasando nada bien, no tengo ganas de salir a la calle. Ayer salí y hubo una cámara que me seguía. No quiero hacer un show, no me interesa el show, no quiero hacer un espectáculo de esto”, indicó evidentemente Macarena Vélez.

En otro momento, la exparticipante de “Esto es Guerra” reiteró que el abogado Adolfo Bazán la abordó cuando se encontraba sola, pues su primo la dejó por un momento y este aprovechó ese lapso para propasarse con ella, y así grabarla.“No tengo idea de quien es este tipo, pero desde que salió todo muchas chicas me han escrito porque han pasado lo mismo con este señor”.

Luego de recibir constantes mensajes en redes sociales acusándola de responsable por lo que le sucedió, Macarena Vélez respondió lo siguiente: “Me han escrito que yo tengo la culpa, por la forma como me visto (...) ¿Acaso porque me pongo vestido o una falda merezco que me hagan algo?¿Yo no puedo vestirme como me da la gana?”.

De momento se conoce que Macarena Vélez está resolviendo su caso contra el letrado Adolfo Bazán por la vía legal.