Justin Bieber impacta a todos con secreto contra los ataques de ansiedad

Como bien lo registró en su momento la prensa internacional, Justin Bieber ha sido presa de algunos comportamientos que a muchos hicieron pensar que estaba pasando por una serie de problemas. Sin embargo, el cantante canadiense ha publicado en Instagram una receta para luchar contra los ataques de ansiedad que ha dejado sorprendido a todos.

La publicación de Instagram es una imagen que contiene dichos consejos y cuyo texto reza: “Mi abuela acaba de compartir esto conmigo. Compartir esto te ayuda”, mientras que en la imagen se lee:

Justin Bieber tiene 117 millones de seguidores en Instagram.

“Tips que ayudan con los ataques de ansiedad: Mirar a tu alrededor. Encuentra cinco cosas que puedas ver, cuatro cosas que puedas tocar, tres cosas que puedas oír, dos cosas que puedas oler, y una cosa que puedas saborear”.

La misma imagen describe que esta técnica para combatir los ataques de ansiedad se denomina “grounding”, la cual “puede ayudar cuando sientas que estás perdiendo todo el control sobre tu alrededor”.

Tips de Justin Bieber contra los ataques de ansiedad.

Justin Bieber impacta en Instagram

La publicación hecha por Justin Bieber está cerca de llegar a los 2 millones de corazones Instagram (tiene un total de 117 millones de seguidores en la mencionada red social) y más de 15 mil comentarios de personas que apoyan este mensaje, como de otras que relatan experiencias con los ataques de ansiedad.

Los problemas de Justin Bieber

Es importante recordar que Justin Bieber no es ajeno a este tipo de padecimientos, de hecho, en marzo pasado hizo una publicación donde aseguraba no atravesar por buen momento a nivel emocional, mensaje que alarmó a todos sus fans:

Post de Justin Bieber en marzo.

“He estado luchando mucho. Sintiéndome desconectado y raro. Siempre me recupero, así que no estoy preocupado. Solo quería acercarme y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan, gracias… la temporada más humana en la que he estado enfrentando mis cosas”.

La confesión de Justin Bieber

Sin embargo, estos problemas psicológicos no son cosa reciente en el historial de Justin Bieber, ya en 2014 la prensa especulaba que el cantante pasaba por repetidos momentos de colapso emocional, que había acudido al psiquiatra en busca de ayuda. Cuando esto se confirmó en una entrevista que el canadiense dio a “Vogue” confesó que había desarrollado adicción por fuertes medicamentos como el “Xanax” y al sexo.

Justin Bieber

“Me encontré haciendo cosas de las que estaba muy avergonzado, ser súper promiscuo y cosas así, y creo que usé Xanax porque estaba muy avergonzado. Mi mamá siempre me dijo que tratara a las mujeres con respeto. Eso siempre estaba en mi mente mientras lo hacía, así que no podía disfrutarlo”.

Su esposa, su refugio

Finalmente, el propio Justin Bieber reconoció que conocer a su actual esposa, Hailey Baldwin, le ayudó a afrontar y superar muchos de los problemas psicológicos que padeció a lo largo del tiempo, así como refugiarse en la religión:

Justin Bieber y Hailey Baldwin

“Quería volver a dedicarme a Dios en esa manera porque realmente sentía que era mejor para la condición de mi alma y creo que Dios me bendijo con Hailey como resultado. Hay ventajas, recibes recompensas por una buena conducta”.