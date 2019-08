Harry Styles revela que consume hongos alucinógenos para inspirarse [FOTOS]

La nueva edición de la revista Rolling Stone, trae a Harry Styles en portada junto a una extensa entrevista en la que el ex miembro de One Direction, revela cómo fue su proceso creativo para el lanzamiento de nuevo proyecto musical.

Entre los detalles que brindó el cantante de 25 años, destaca el consumo de hongos alucinógenos en los estudios Shangri-La en Malibú.

“Ah, sí. Comí muchos hongos aquí”, inicia para luego continuar “Comía champiñones, nos recostamos en el césped y escuchamos el Ram de Paul McCartney, mirando al sol”.

“Mordí la punta de mi lengua. Así que estaba tratando de cantar con toda esta sangre saliendo de mi boca. Tantos recuerdos agradables, este lugar” evoca.

Harry Styles: “Se trata de tener sexo y sentirse triste”

Con esa frase el cantante describe lo que será su segundo álbum como solista, y que incluirá canciones más duras y emotivas.

"Para mí, no significa que me sentaré y diré: 'Esto es lo que ceno, y aquí es donde como todos los días, y esto es lo que hago antes de irme a la cama […] Puedo ser realmente patético cuando estoy celoso. Sentirme más feliz de lo que he estado, más triste de lo que he estado nunca, sentir pena por mí mismo, estar enojado conmigo mismo, ser mezquino y lamentable, es realmente diferente compartir eso”, detalla el cantante.

Los temores de Harry Styles dentro de One Direction

En una parte de la entrevista, el intérprete de “Sign of the Times” detalla cómo se sentía dentro del famoso trio.

"Mientras estaba en la banda estaba constantemente asustado de poder cantar una nota equivocada. Sentí mucho peso en términos de no equivocarme.”

Ahora, en su lucha por forjarse una carrera como solista comenta, que algunas de estos miedos lo persiguen y cómo aprende a superarlos.

“Recuerdo cuando firmé mi contrato discográfico y le pregunté a mi gerente: '¿Qué pasa si me arrestan? ¿Significa que el contrato es nulo? Ahora, siento que los fanáticos me han dado un ambiente para ser yo mismo y crecer y crear este espacio seguro para aprender y cometer errores".