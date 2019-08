El curioso mensaje que compartió Nicola Porcella antes de “El valor de la verdad”

Nicola Porcella se presentó el último sábado en “El valor de la verdad” para hablar sobre la agresión a Angie Arizaga en una discoteca de la capital.

El chico reality admitió que agredió verbalmente a su expareja, aunque lo había negado en varias oportunidades. Beto Ortiz acotó que el modelo cambió su respuesta ante el polígrafo.

“Cambié mi respuesta porque estamos en unos tiempos que un gesto muy brusco puede herir muchas susceptibilidades, yo jamas le falté el respeto, pero no fue la manera y el lugar de decirle, entonces sí hago un mea culpa”, expresó el ‘exguerrero’.

Poco antes de la emisión de “El valor de la verdad”, Nicola Porcella compartió en sus historias de Instagram la foto de un tatuaje que tiene en sus pectorales.

“Guerrero de Dios”, son las palabras que el exintegrante de “Esto es Guerra” mostró impregnadas en su pecho.

Nicola Porcella

Recordemos que hace unos días, Magaly Medina reveló en su programa las imágenes que comprobaban que Nicola Porcella agredió verbalmente a Angie Arizaga en una discoteca.

Luego de que se difundiera dicho “ampay”, el modelo fue despedido de América Televisión. Mariana Ramírez del Villar, productora de “Esto es Guerra” confirmó su salida del reality y después Jaime ‘Choca’ Mandros anunció que ya no estaría en la conducción de “Estás en todas”.

Nicola Porcella confiesa que Angie Arizaga es el amor de su vida

Nicola Porcella admitió en “El valor de la verdad” que el amor de su vida sigue siendo su expareja Angie Arizaga. “Hasta mis 31 años, el amor de mi vida es mi hijo, pero como pareja sí, es Angie. Lo que sentí por ella no lo he sentido por nadie. Ojo que esta pregunta hará que nadie más me haga caso un buen tiempo (…) soy sincero, yo no he encontrado en otra persona lo que he encontrado en Angie (…) Angie es y sigue siendo el amor de mi vida”, confesó el chico reality.