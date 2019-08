Brad Pitt y Jennifer Aniston hicieron una escapada romántica a México [FOTOS]

Brad Pitt y Jennifer Aniston, la expareja dorada de Hollywood, habría disfrutado de unos días en la playa de Cabo San Lucas, según informó el portal New Idea.

La mencionada publicación señala que durante la gira promocional de la última película de Brad Pitt “The Once Upon a Time in Hollywood” -coprotagonizada por Leonardo DiCaprio y Margot Robbie- el actor habría recibido la visita de su exesposa, Jennifer Aniston.

"Jen siempre está de humor para México, es su lugar favorito, por lo que estaba más que feliz de ver a Brad allí", comentó la fuente citada por New Idea.

Precisamente fue el balneario de Cabo San Lucas –en la península de Baja California- donde la protagonista de «F·R·I·E·N·D·S» celebró su fiesta de cumpleaños, junto a su amiga Courteney Cox.

Jennifer Aniston con sus compañeras de «F·R·I·E·N·D·S» celebrando su cumpleaños. [FOTO: Instagram]

Este paradisíaco lugar en México resulta especial para la pareja de actores porque durante su tiempo de casados compartieron momentos felices ahí.

"Brad y Jen tuvieron una escapada increíble en México y realmente trajo muchos recuerdos especiales", asevera la fuente.

Jennifer Aniston y Brad Pitt durante sus vacaciones en enero de 2005. [FOTO: Instagram]

"Tenían masajes para parejas, pasaban largos días al sol y largas noches bebiendo vino y disfrutando el uno del otro […] Ambos dijeron que tuvieron una semana increíble y que estaban muy felices".

Jennifer Aniston y Brad Pitt durante sus vacaciones en enero de 2005. [FOTO: Instagram]

No obstante, según confirma Gossip Cop –portal encargado de desmentir los rumores de celebridades de Hollywood- el encuentro entre Brad Pitt y Jennifer Aniston nunca habría ocurrido.

Un vocero oficial de la actriz aseguró que se trataría de una “historia fabricada”.

Jennifer Aniston y Brad Pitt durante sus vacaciones en enero de 2005. [FOTO: Instagram]

Asimismo, Gossip Cop hizo un resumen de los diferentes tabloides que aseguraron durante el año 2019 que Brad Pitt y Jennifer Aniston habían estado en México.

Uno de ellos fue la revista Ok! que anunció en su portada de febrero que la pareja se había encontrado y que incluso Brad Pitt declaró: ‘Nunca me di por vencido con nosotros’, y que siempre tuvo ese atisbo de esperanza que volverían a estar juntos".

Brad Pitt y Jennifer Aniston en la portada de la revista Ok. Febrero 2019. [FOTO: Instagram]

Algo parecido hizo la revista Globe, añadiendo además que la pareja se casó en secreto.