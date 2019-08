Alfredo Benavides es denunciado por no pasar manutención a su hijo

El comediante Alfredo Benavides fue denunciado por Saida Fagre, la madre de uno de sus hijos. Según señaló la mujer, el actor no pasa la manutención a su hijo desde hace 6 meses.

Saida Fagre decidió hacer público su denuncia a través de las cámaras del dominical “Día D”, donde señaló que Alfredo Benavides no tiene contacto con su menor hijo.

PUEDES VER JB criticado al reaccionar por denuncia de Clara Seminara contra ‘Yuca’

“Cómo él puede llamarse ‘El niño Alfredito’ sino respeta, ni valora a su hijo. Le queda grande el nombre papá, pero qué se puede hacer, es lo que le tocó a mi hijo”, señaló Saida Fagre en declaraciones para “Día D”.

“Yo soy una persona que no le gusta la televisión y mucho menos exponer mi vida privada, pero en este caso ya es tiempo en que Alfredo se haga responsable por su hijo. Son 6 meses que no lo ve y 6 meses que no le pasa nada”, denunció.

Además, Saida Fagre contó que Alfredo Benavides se desentendió de su hijo desde que estaba en la barriga. “Yo me entero que estoy embarazada con un análisis de sangre, llamo a Alfredo y me dijo que no quería saber nada... para mí fue como un balde de agua y me afectó mucho”, narró.

Es importante mencionar que Alfredo Benavides conoció a la madre de su hijo cuando ella tenía 18 años y había ganado un concurso de “La Floricienta peruana”. El comediante es 16 años mayor que su expareja sentimental y tras enterarse de la llegada de su bebé, el actor no quiso hacerse cargo.

Alfredo Benavides es denunciado por la madre de su hijo

Aquí el reportaje completo sobre la denuncia contra Alfredo Benavides.

Usuarios en redes sociales opinan sobre la denuncia a Alfredo Benavides

Algunos miembros de la comunidad de Facebook recordaron cuando a Alfredo Benavides lo molestaban con su labor de padre e hijo.

Estos son algunos de los comentarios que han expuesto en redes sociales.

faceboook