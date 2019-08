¿Jefferson Farfán pagó a productor de Yahaira Plasencia? Sergio George acaba con rumores

Yahaira Plasencia ha sido muy criticado por todos lados por el relanzamiento de su carrera de la mano del afamado productor Sergio George, quien también ha sido cuestionado en nuestro país por acoger a la salsera. El pianista ha confesado que la ‘Reina del Toto’ nunca le comentó nada sobre Jefferson Farfán, hasta que él mismo le preguntara por su relación con el popular ‘Foquita’.

Y es que las críticas hacia Sergio George son las versiones que aseguran que el productor ha sido contratado por Yahaira Plasencia y su entorno (algunos, inclusive, señalan como el responsable de esto a Jefferson Farfán), cosa que el productor ha negado rotundamente:

Sergio George es el nuevo productor de Yahaira Plasencia.

PUEDES VER: Yahaira Plasencia asegura que quiere ser la próxima Jennifer Lopez

“Falta de conocimiento en el Perú de quien soy yo, y de pronto que soy una persona contratada. Fui yo quien llamó a Yahaira y la firmé yo a mi compañía”, aseguró Sergio George.

Sergio George habla sobre pago de Jefferson Farfán

Cuando le preguntaron por los rumores en nuestro país que aseguran que Jefferson Farfán habría estado detrás de la contratación de Sergio George para auspiciar la internacionalización de la carrera de Yahaira Plasencia, este dijo:

Muchos aseguraron que Jefferson Farfán estaba detrás de la contratación de Sergio George.

“Me sorprendió mucho que una persona que yo no conozco que, supuestamente me pagó, yo no sabía quién es esta persona”, comentó el productor de Yahaira Plasencia.

Sergio George insistió en la idea que no es un seguidor del fútbol y que desconoce quién es Jefferson Farfán: “Yo no sigo el fútbol. Entonces, cuando fui allá me enteré que era un futbolista muy querido, una gloria del Perú. No se quién es y todavía se quien es”.

Yahaira Plasencia no le comentó sobre Jefferson Farfán

Pero, el periodista siguió con las preguntas referidas a Jefferson Farfán y consultó si alguna vez Yahaira Plasencia le comentó acerca de la ‘Foquita’ y el pasado que hace unos años compartieron y cuya “amistad” han vuelto a retomar:

“Nunca, te lo juro, nunca me mencionó el nombre de él. Se lo mencioné yo a ella, dijo ‘ah, sí, increíble lo que inventa la gente’, pero nunca me lo ha mencionado. Yo no sé nada de esto. Me dijo ’sí’, entonces investigué, pero nunca me ha hablado ella a mí de él”.