Taylor Swift dedica una emotiva canción a su mamá, quien padece de cáncer

Hace unos días, Taylor Swift lanzó su más espero disco “Lover”, través de Republic Records. Su séptimo álbum, el primero de su propiedad, cuenta con 18 temas que habla del amor en sus diferentes facetas.

"Este álbum es en gran medida una celebración del amor, en toda su complejidad, comodidad y caos. Es mi primer álbum y no podría estar más orgulloso. Estoy muy emocionado de que 'Lover' esté disponible ahora", escribió la estadounidense.

Ni bien se publicó en YouTube la nueva producción, los seguidores de Taylor Swift no dudaron en escuchar todo el contenido para, luego, dar a conocer sus apreciaciones.

Ante esto, hubo una tema que conmovió a casi todos lo que se tomaron el tiempo de analizar las nuevas canciones de Taylor Swift.

“Soon I’ll Get Better” (Muy pronto estarás mejor) uno de los temas que más le costó escribir a la artista de pop, pues cuenta el drama que, hasta el momento, ha vivido al lado de su mamá, Andrea Swift, quien fue diagnosticada con cáncer en 2015 y este año, la misma Taylor reveló que la enfermedad había vuelto.

Taylor Swift

"Resultó muy, muy complicado escribir esa canción y nos sentamos a hablar como familia si debería incluirse o no en el disco. Al final decidimos hacerlo, y me siento muy orgullosa de que así fuera, pero no resultó sencillo", explicó Taylor Swift a sus seguidores, quienes quedaron impactados por la letra.

Asimismo, la joven de 29 años contó que se le hace muy difícil interpretarla por el dolor que le causa.

"Ni siquiera puedo cantarla en público, es demasiado duro a nivel emocional. En un par de horas entenderás de qué estoy hablando", agregó.

Cabe mencionar que la canción es un dueto con el grupo femenino Dixie Chicks.

Taylor Swift: seguidores quedan conmovidos por “Soon I’ll Get Better”

A través de redes sociales, los fans de Taylor Swift quedaron sorprendidos por el nuevo tema “Soon I’ll Get Better”, que la artista escribió a su madre, quien lamentablemente sigue batallando con el cáncer.

Taylor Swift