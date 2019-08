Taylor Swift relata su experiencia con Harvey Weinstein, acusado por agresión sexual

La cantante Taylor Swift se pronunció por primera vez sobre su relación con el productor de Hollywood Harvey Weinstein, sobre quien pesa acusaciones de acoso sexual, agresión sexual y violación a más de 80 mujeres pertenecientes a la industria del cine.

En una extensa entrevista brindada a The Guardian, la intérprete de “You Need to Calm Down” relató que las acusaciones contra el productor de cine surgieron en agosto del 2017, poco después que ella ganará el juicio contra el DJ David Mueller, por agredirla sexualmente al tocarle el trasero sin su consentimiento mientras se tomaban una fotografía en junio del 2013.

DJ David Mueller tocándole el trasero a Taylor Swift. Junio 2013 [FOTO: Instagram]

Sobre Harvey Weinstein, la cantante de 29 años relató que este le había solicitado que escribiera una canción para la película “One Chance”, una biografía sobre el cantante de ópera, y ganador del programa Britain’s Got Talent, Paul Potts, estrenada en 2013.

"Él llamaba a mi gerencia y decía: ‘¿Tiene una canción para esta película?’ Y yo diría, ‘Aquí está’. Y luego estaría en los Globos de Oro”, comenta Taylor Swift en referencia al tema de la cinta «Sweeter Than Fiction» que le valió una nominación a los Globos de Oro.

Asimismo, la cantante reitera que ella nunca permaneció sola o salió con el productor. No obstante, este le consiguió un papel secundario en la película de ciencia ficción “The Giver”, del 2014 y en la que participaron Jeff Bridges, Meryl Streep, Alexander Skarsgård y Katie Holmes.

“Nunca respondería por él. Creo en las mujeres que se presentan, creo en las víctimas que se presentan, creo en los hombres que se presentan", declaró.

Taylor Swift con Harvey Weinstein en el estreno de The Give. [FOTO: Instagram]

En su opinión, Harvey Weinstein nunca se le insinuó porque ella no era el tipo de víctima que él elegía.

“Si escuchas las historias. [Él] elegía a las personas que eran vulnerables. Parecía que era una cosa de poder. Entonces, para mí, eso no dice nada: que no estaba en esa situación”, declara tajante.