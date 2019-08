¡Irreconocible! Susan Prieto luce sorprendente figura tras someterse a operación [FOTOS]

Susan Prieto vuelve a ser noticia y esta vez no es por su destacado talento en el canto. Y es que a través de su cuenta personal de Instagram, la popular cantante mostró cuál es la nueva apariencia que luce tras haberse sometido a un cirugía especial.

Según reveló Prieto al diario El Popular, esta se sometió a una operación de banda gástrica para reducir su peso. Producto de ello ha bajado 40 kilos hasta la fecha, sorprendiendo a la mayoría de sus seguidores con su nueva figura.

El impacto ha sido tal que su estomago se ha reducido en dos centímetros. Los dolores causados a raíz de la operación, señala, los ha podido superar. “Ahora mi estómago mide dos centímetros menos, casi nada. De hecho, mi cuerpo se recuperó rápido, en una semana estaba normal. Creo que tengo buen aguante al dolor, porque siento que no me afectó en nada”, precisó

Pese a que Susan Prieto refirió en distintas oportunidades que no tiene problemas con su apariencia, esta vez señaló que ha tomado esta decisión por una cuestión de salud: “Llegó un momento donde no me sentía bien, en que me dolían las rodillas, las piernas, en el escenario no podía ser yo misma y por eso decidí hacerme la operación. Estoy bajando 40 kilos, 20 en la operación y 20 de manera natural”, reveló la cantante peruana para el medio local.

Susan Prieto

En esta línea, la exparticipante de realitys señaló que no descarta volver a la televisión, pues con su nueva figura se siente más ligera para probar sus habilidades en la pista de baile.