Olenka Zimmermann critica fuertemente a Mónica Cabrejos tras salida de “Al Sexto Día”

La abrupta salida de Olenka Zimmermann del programa “Al Sexto Día” de Panamericana sigue dando de qué hablar, y es que la exconductora ha señalado que su despido se dio sin tiempo de anticipación y dejó entrever que la producción del espacio televisivo aún le debe dinero ya que tenía contrato hasta diciembre de este año.

Olenka Zimmermann fue la invitada de ‘Jaimito Baylys’, personaje de Carlos Álvarez en el programa “El Cártel del Humor”. Ante esto, el cómico le hizo recordar a la exmodelo de sus nueve años en la conducción del espacio antes mencionado. Entre sonrisas y gestos sarcásticos, comenzó su relato.

“Hasta ahora no se mucho qué paso, sólo se que el sábado no salí al aire. Eso nos pasa en la tele. Nadie me dijo, era un día jueves, faltaban dos días para salir al aire y no me llamaban. Sabía que el programa había pasado a manos de una productora independiente, y que esta productora me tenia que llamar para firmar nuevo contrato y nunca me llamaron”, confiesa Olenka Zimmermann.

Entonces Carlos Álvarez interrumpe para decir “era muda”, a lo que Olenka Zimmermann agrega “parece que manca también” haciendo un gesto con las manos, para proseguir: “Y el director de mi programa me dijo ‘pucha, Olenkita, lo siento mucho, han decidido sacarte del programa y este sábado no vas’, y yo ‘bueno, ok, fin de mes tengo que cobrar, tengo contrato hasta diciembre, hello!’ y me dijeron ‘bueno, chau, se acabó’”.

Acto seguido Olenka Zimmerammn dejó entrever que no le han cancelado el monto económico que le corresponde: “No me quieren ni reconocer y, mira, si me lo hubiesen dicho un día antes me hubiese quedado en el norte. Lo peor de todo es que me jod... las vacaciones. Vine corriendo (a Lima) para llegar al programa, me hubiesen dicho antes. Las penas son más sabrosas en el mar”.

De inmediato, Carlos Álvarez le comentó que la nueva conductora de “Al Sexto Día” es Mónica Cabrejos, a lo que Olenka Zimmermann restó responsabilidad por su despido, pero sí señaló que la exbailarina debió tomar otro comportamiento:

“Ella no tiene a culpa. Chamba es chamba. Pero yo hubiese tenido otra actitud tratándose de esa situación. Eres una comunicadora, eres periodista, tienes tantos años en la tele, yo cuando era chiquilla la veía bailando, guapaza como es”, comentario que causó las risas del comediante como del set en general.

Tras esto, Olenka Zimmermann continuó con los dardos hacia Mónica Cabrejos: “Hubiera tenido otra actitud más coherente y profesional; y decirle al público ‘sorry con excuse me, chamba es chamba, ahora estoy yo’ y todo bien”.

Luego de hablar de Mónica Cabrejos, Carlos Álvarez le hizo recordar a Olenka Zimmermann los buenos momentos en los nueve años que estuvo al mando de “Al Sexto Día”, pero pronto el humorista le preguntó por las personas que salieron del programa sabatino y si estaba dolida.

Olenka Zimmermann relató: “Han botado a todos los editores, chóferes, ha pasado una especie de Atila que ha roto toda la estructura, han quedado tres reporteras de las cuales dos son relativamente nuevas y una si es fundadora conmigo, a la que le mando un fuerte abrazo”.