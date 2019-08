J Balvin realiza el ‘paso lunar’ de Michael Jackson durante concierto [VIDEO]

J Balvin volvió a sorprender a sus fans con nuevos pases de baile. Durante un concierto en México, el cantante se animó a bailar como Michael Jackson.

Mientras cantaba su exitosa canción “I like it" que realizó junto a Bad Bunny y Cardi B, el intérprete colombiano emuló el famoso “paso lunar” del Rey del Pop y se ganó los aplausos y gritos de sus admiradores.

José Osorio Balvín, nombre verdadero del artista, publicó el video en su Instagram, el cual acumula casi un millón de reproducciones y diversas reacciones.

“Que no muestre mis pasos no quiere decir que no sepa bailar. Gracias Michael Jackson por la inspiración en el momento. ¡Los amo México! #moonwalk”, escribió uno de los exponentes de reggaeton más famosos del momento.

J Balvin se prepara para su presentación en los MTV Video Music Awards 2019, en la que está nominado en las categorías “Best Latin” y “Best Dance”.

Otros artistas latinos que estarán en la ceremonia son Karol G, Bad Bunny y Ozuna.

J Balvin causa furor en las redes sociales al saludar a su exnovia

El cantante colombiano saludó recientemente por Instagram a María Osorio, periodista deportiva con quien mantuvo una relación durante una década.

“Feliz cumpleaños a quien fue mi novia por 10 años, vio en mi lo que pocos veían, aguantó lo que pocas personas podrían y hoy día puedo llamarte mi mejor mejor amiga”, escribió el artista adjuntado una foto antigua donde aparece él y su expareja.

J Balvin junto a María Osorio, su exnovia.

Pese a no estar juntos, ambos se consideran “mejores amigos”. María Osorio respondió la emotiva publicación del reggaetonero.

“Eres mi alma gemela y las almas gemelas no siempre se refieren al amor. Las almas gemelas son almas que necesitan de la otra, que disfrutan con la otra, que se sienten vivos con esa persona cerca y por eso tú lo eres. Gracias porque tú también me has dado un amor sincero desde el momento en que me conociste”, contestó.

“Con Altura” es una de las canciones favoritas de la familia Obama

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, compartió en Instagram su lista de “canciones del verano”. Una de ellas es el tema “Con Altura” de J Balvin, Rosalía y el Guincho.

“Con la llegada del verano, he aquí una muestra de lo que Michelle [su esposa] y yo hemos estado escuchando: algo nuevo, algo viejo, algo rápido, algo lento. Espero que lo disfruten”, publicó Obama.

J Balvin agregó el post del político estadounidense a sus historias de Instagram y etiquetó a Rosalía. Acompañó la instantánea con stickers de los dos.

Historia de Instagram de J Balvin.