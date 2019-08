Magaly Madine revela exorbitante monto de demanda que le impuso Jefferson Farfán

Magaly Medina ha sido muy insistente en su programa al exponer la relación sentimental que, aparentemente, habría retomado Jefferson Farfán y la salsera Yahaira Plasencia. Desde hace varios meses, la periodista ha dedicado sendos informes como reportajes revelando datos de la privacidad del futbolista de la Selección Peruana, por lo que la ‘Foquita’ ha decidido entablar una demanda millonaria contra la popular ‘Urraca’.

¿En que consiste esta demanda? La misma ha sido impuesta por Jefferson Farfán y su madre, la señora Rosario Guadalupe, y se verá en el fuero civil. Los cargos que se presentaron son por daños y perjuicios por 5 millones de soles.

Magaly Medina expuso material que vinculaba a Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia.

La demanda de Jefferson Farfán

A pesar de esto, Magaly Medina está confiada que Jefferson Farfán no tiene la intención de querellarla por la vía penal porque, asegura, no tiene motivos para ello: “La ‘Foca’ Farfán, como sabe que no me puede demandar por difamación porque no he mentido, me está demandando por la vía civil, por cinco millones de soles”.

“Él y su mamá me están pidiendo una conciliación y ya los abogados están viendo cómo van a defenderme, pero definitivamente este es un prepaso para demandarme por dinero, igual me voy a defender, porque, ¿qué daño y perjuicio le pudo haber hecho diciendo algo que ellos saben que es?”, agregó Magaly Medina.

Jefferson Farfán.

Magaly Medina no quiere pagar ni un sol

Tras lo dicho, Magaly Medina aseguró que la conciliación con Jefferson Farfán y su madre se encuentra próxima a realizarse, pero que no piensa dar ni medio de su dinero:

“Creo que es a fin de mes, esta es la segunda cita. A la primera mi abogado no fue y no sé si iremos, porque finalmente eso es un saludo a la bandera, pues esta cuestión de la conciliación es para que yo le dé los 5 millones de soles y no pienso darle un sol, entonces no hay reconciliación y si no hay se va a juicio. Ya los abogados del canal tomarán cartas en el asunto”.

Preguntada si teme que este nuevo proceso pueda llevarla, nuevamente, a la cárcel, la polémica periodista confesó que hoy está mejor asesorada: “Una vez me mandaron a la cárcel por un descuido mío, de mis abogados, pero no hay forma de que me vuelva a pasar”.