¿Flavia Laos y Patricio Parodi ya quieren ser padres? Modelo sorprende con tierno video

Hace unos días, Flavia Laos y Patricio Parodi celebraron 10 meses de relación. La pareja goza de un romance muy fructífero, lo cual se puede comprobar con diferentes publicaciones en Instagram.

En diferentes oportunidades, ambos han manifestado su amor dedicándose románticas fotos o videos. Sin embargo, esta vez fue el integrante de “Esto es Guerra” quien sorprendió a su novia y a sus fans con un emotivo clip.

Patricio Parodi

Patricio Parodi demostró estar perdidamente enamorado de Flavia Laos al compartir en sus historias de Instagram un video en el que se puede ver a una pequeña niña disfrazada de “Stitch” caminando tiernamente. En dicha publicación, el popular ‘Pato’ etiquetó a su pareja y escribió “Algún día nuestra princesita”, lo cual dejaría claro que le gustaría tener una hija con la artista.

Al ver el post del chico reality, Flavia Laos se conmovió y también decidió compartirlo, junto a la frase “Baby me” y un emoticón con ojos de corazón.

Las publicaciones de la actriz y el chico reality demuestran que su relación va viento en popa, por lo que ya han pensado en la posibilidad de tener hijos juntos.

¿Flavia Laos convivirá con Patricio Parodi?

Luego de que Patricio Parodi mostrara imágenes exclusivas de su nueva casa, se especuló que esta podría ser su “nido de amor” con Flavia Laos.

Sin embargo, la actriz aclaró que por el momento no tiene planeado convivir con el popular ‘Pato’. "El tiempo lo dirá. No es mi casa, es la casa de 'Pato' y de su familia, el otro día yo dije que me mudaría por jugar", señaló.

Mamá de Patricio Parodi les pide nietos a Flavia Laos

En uno de los videos de su canal de Youtube, Flavia Laos y Patricio Parodi entrevistaron a la mamá del chico reality.

La señora Verónica Costa sorprendió al revelar cómo veía a su hijo dentro de 10 años. “Con vida, casado, con hijos. ¿Serás tú, la candidata (mirando a Flavia Laos)? Yo quiero nietos, quiero nuera” , dijo la progenitora del modelo.