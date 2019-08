¿Cuál es la respuesta 20 que dio Nicola Porcella en ‘EVDLV’? Modelo hace fuerte revelación

El caso de Nicola Porcella y Angie Arizaga no tiene cuando parar a raíz del polémico video donde el modelo levantó la voz a su expareja.

Ante esto, el exconductor de “Estás en todas”, se presentó en “El valor de la verdad”, programa conducido por Beto Ortiz, para dar su versión de lo hechos, que lo han puesto en el ojo de la tormenta.

Durante su participación en Latina, Nicola Porcella solo contestó 20 preguntas, pues, según él, dijo todo lo que tenía que decir para aclarar el asunto de las controversiales imágenes y por las cuales fue señalado de ser una persona agresiva.

Sin embargo, fue la última interrogante que llamó la atención por la repuesta del exintegrante de "Esto es guerra".

Nicola Porcella

“Es Angie el amor de tu vida”, preguntó Beto Ortiz a Nicola Porcella, quién respondió con un rotundo “Sí”.

"Hasta mis 31 años es mi hijo, pero como pareja si es Angie. Lo que yo sentí por ella no lo he sentido por nadie. Ojo que esta pregunta hará que ya nadie me haga caso por un tiempo. Yo no he encontrado en otra persona lo que encontré en Angie", comentó el modelo.

Angie Arizaga

"Encontré a una mujer increíble, que lucha un montón, una persona que no se deja caer así nomás", agregó.

Además, Nicola Porcella aseguró que Angie Arizaga fue un gran apoyo para él en momentos complicados.

“Angie ha tenido gestos conmigo que no los ha tenido nadie. Cuando mi papá estuvo internado en la clínica ella fue solita a verlo. Hay cosas que yo no voy a olvidar. Angie se quedaba con mi hijo cuidándolo, yo me llevo los mejores recuerdos de ella”.

Nicola Porcella no le cierra las puertas al amor

Nicola Porcella confesó que, a pesar de seguir queriendo a Angie Arizaga, tiene la esperanza de volver a enamorarse.

“No se que va a pasar más adelante, espero conocer a otra persona y que sienta mucho más de lo que sentí por Angie, pero hasta el momento ella ha sido y es, hasta el momento el amor de mi vida. Ella es la persona más importante con la que estuve, pero se acabó y listo. Le deseo lo mejor del mundo, yo solo quiero verla feliz”, señaló en “El valor de la verdad”.